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Названы самые популярные китайские машины с пробегом

Названы самые популярные китайские машины с пробегом - 26.02.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные китайские машины с пробегом

Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо". | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T22:16+0300

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китай

россия

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо".За январь в России продали свыше 11 тысяч поддержанных китайских авто, а за год их количество возросло на треть.Самыми востребованными марками автомобилей на вторичном рынке стали китайские Chery, за январь их продажи выросли до 3074 штук (рост на 25% в годовом выражении). В топ-3 также вошли Geely (2409 единиц и рост на 17%) и Lifan (1395 авто). В пятерку лидеров вошли Haval (рост на 71% д 1260 единиц) и Great Wall (сокращение продаж на 5,6% до 714 машин).Наиболее популярными моделями китайских марок стали кроссовер Chery Tiggo, седан Lifan Solano, внедорожник Great Wall Hover.Ранее Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщили, что в январе выросли продажи новых легковых автомобилей на 62% до почти 80 тысяч машин.

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