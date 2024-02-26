https://1prime.ru/20240226/844533780.html
Названы самые популярные китайские машины с пробегом
Названы самые популярные китайские машины с пробегом - 26.02.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные китайские машины с пробегом
Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо". | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T22:16+0300
2024-02-26T22:16+0300
2024-02-26T22:16+0300
китай
россия
https://1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо".За январь в России продали свыше 11 тысяч поддержанных китайских авто, а за год их количество возросло на треть.Самыми востребованными марками автомобилей на вторичном рынке стали китайские Chery, за январь их продажи выросли до 3074 штук (рост на 25% в годовом выражении). В топ-3 также вошли Geely (2409 единиц и рост на 17%) и Lifan (1395 авто). В пятерку лидеров вошли Haval (рост на 71% д 1260 единиц) и Great Wall (сокращение продаж на 5,6% до 714 машин).Наиболее популярными моделями китайских марок стали кроссовер Chery Tiggo, седан Lifan Solano, внедорожник Great Wall Hover.Ранее Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщили, что в январе выросли продажи новых легковых автомобилей на 62% до почти 80 тысяч машин.
/20240220/843121377.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_081367626b7fd15599cd27f5c5597607.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия
Названы самые популярные китайские машины с пробегом
"Автостат-Инфо": самыми популярными машинами с пробегом из КНР стали Chery
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо
".
Китай нарастил экспорт автомобилей в январе
За январь в России продали свыше 11 тысяч поддержанных китайских авто, а за год их количество возросло на треть.
Самыми востребованными марками автомобилей на вторичном рынке стали китайские Chery, за январь их продажи выросли до 3074 штук (рост на 25% в годовом выражении). В топ-3 также вошли Geely (2409 единиц и рост на 17%) и Lifan (1395 авто). В пятерку лидеров вошли Haval (рост на 71% д 1260 единиц) и Great Wall (сокращение продаж на 5,6% до 714 машин).
Наиболее популярными моделями китайских марок стали кроссовер Chery Tiggo, седан Lifan Solano, внедорожник Great Wall Hover.
Ранее Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщили, что в январе выросли продажи новых легковых автомобилей на 62% до почти 80 тысяч машин.