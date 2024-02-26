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Названы самые популярные китайские машины с пробегом - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Названы самые популярные китайские машины с пробегом
Названы самые популярные китайские машины с пробегом - 26.02.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные китайские машины с пробегом
Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо". | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T22:16+0300
2024-02-26T22:16+0300
китай
россия
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо".За январь в России продали свыше 11 тысяч поддержанных китайских авто, а за год их количество возросло на треть.Самыми востребованными марками автомобилей на вторичном рынке стали китайские Chery, за январь их продажи выросли до 3074 штук (рост на 25% в годовом выражении). В топ-3 также вошли Geely (2409 единиц и рост на 17%) и Lifan (1395 авто). В пятерку лидеров вошли Haval (рост на 71% д 1260 единиц) и Great Wall (сокращение продаж на 5,6% до 714 машин).Наиболее популярными моделями китайских марок стали кроссовер Chery Tiggo, седан Lifan Solano, внедорожник Great Wall Hover.Ранее Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщили, что в январе выросли продажи новых легковых автомобилей на 62% до почти 80 тысяч машин.
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китай, россия
КИТАЙ, РОССИЯ
22:16 26.02.2024
 
Названы самые популярные китайские машины с пробегом

"Автостат-Инфо": самыми популярными машинами с пробегом из КНР стали Chery

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом в России стали китайские машины, подсчитали аналитики "Автостат-Инфо".
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Китай нарастил экспорт автомобилей в январе
20 февраля, 16:17
За январь в России продали свыше 11 тысяч поддержанных китайских авто, а за год их количество возросло на треть.
Самыми востребованными марками автомобилей на вторичном рынке стали китайские Chery, за январь их продажи выросли до 3074 штук (рост на 25% в годовом выражении). В топ-3 также вошли Geely (2409 единиц и рост на 17%) и Lifan (1395 авто). В пятерку лидеров вошли Haval (рост на 71% д 1260 единиц) и Great Wall (сокращение продаж на 5,6% до 714 машин).
Наиболее популярными моделями китайских марок стали кроссовер Chery Tiggo, седан Lifan Solano, внедорожник Great Wall Hover.
Ранее Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщили, что в январе выросли продажи новых легковых автомобилей на 62% до почти 80 тысяч машин.
 
КИТАЙРОССИЯ
 
 
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