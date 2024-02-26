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СМИ назвали опасную зависимость Европы
СМИ назвали опасную зависимость Европы - 26.02.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали опасную зависимость Европы
Европа может дорого заплатить за многолетнюю зависимость от США в обороне, пишет Wall Street Journal. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T23:06+0300
2024-02-26T23:06+0300
2024-02-26T23:06+0300
европа
сша
оборона
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Европа может дорого заплатить за многолетнюю зависимость от США в обороне, пишет Wall Street Journal.Относительно спокойные 1990-е и начало 2000-х годов позволили Европе расслабиться, однако, отмечает издание, настало время принять во внимание всю серьезность внешних угроз, которые исходят не только от слабого руководства США, но и от набирающей силу России.Единственной гарантией безопасности для Европы по прежнему остаются США, но в настоящее время запасы ресурсов Штатов не бесконечны.Евросоюз не может стать решением проблемы, а те страны, которые грезят общеевропейской армией и централизованными закупками вооружения, глубоко заблуждаются. Португалии нет дела до польской границы, прибалтийские республики не интересуются тем, что творится на Сицилии, а Берлину гораздо выгоднее вести бизнес с Москвой, чем разбираться за Сувалки с Польшей. Нарастающая проблема с миграцией требует гораздо более крупных вложений в европейскую безопасность.Издание отмечает, что Байдену не выгодны новые войны на фоне выборов, поэтому он заинтересован в сделке с Россией, даже если для этого потребуется пожертвовать Украиной. На фоне этого несговорчивость Конгресса идет на пользу действующей администрации, вовлеченность США в войну снижается, поэтому и Украина, и европейская безопасность могут отойти на второй план.Поэтому, советует WSJ, Европе необходимо начать вооружаться самостоятельно независимо от того, что говорят в Вашингтоне.
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европа, сша, оборона, расходы
ЕВРОПА, США, оборона, РАСХОДЫ
СМИ назвали опасную зависимость Европы
WSJ: многолетняя зависимость Европы от США в обороне сделала ее более уязвимой
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Европа может дорого заплатить за многолетнюю зависимость от США в обороне, пишет Wall Street Journal
.
Названа ошибка Европы с Украиной, которая дорого обойдется всем
Относительно спокойные 1990-е и начало 2000-х годов позволили Европе расслабиться, однако, отмечает издание, настало время принять во внимание всю серьезность внешних угроз, которые исходят не только от слабого руководства США, но и от набирающей силу России.
Единственной гарантией безопасности для Европы по прежнему остаются США, но в настоящее время запасы ресурсов Штатов не бесконечны.
Евросоюз не может стать решением проблемы, а те страны, которые грезят общеевропейской армией и централизованными закупками вооружения, глубоко заблуждаются. Португалии нет дела до польской границы, прибалтийские республики не интересуются тем, что творится на Сицилии, а Берлину гораздо выгоднее вести бизнес с Москвой, чем разбираться за Сувалки с Польшей.
Нарастающая проблема с миграцией требует гораздо более крупных вложений в европейскую безопасность.
Издание отмечает, что Байдену не выгодны новые войны на фоне выборов, поэтому он заинтересован в сделке с Россией, даже если для этого потребуется пожертвовать Украиной. На фоне этого несговорчивость Конгресса идет на пользу действующей администрации, вовлеченность США в войну снижается, поэтому и Украина, и европейская безопасность могут отойти на второй план.
Поэтому, советует WSJ, Европе необходимо начать вооружаться самостоятельно независимо от того, что говорят в Вашингтоне.