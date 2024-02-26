https://1prime.ru/20240226/844534118.html

СМИ назвали опасную зависимость Европы

СМИ назвали опасную зависимость Европы - 26.02.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали опасную зависимость Европы

Европа может дорого заплатить за многолетнюю зависимость от США в обороне, пишет Wall Street Journal. | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T23:06+0300

2024-02-26T23:06+0300

2024-02-26T23:06+0300

европа

сша

оборона

расходы

https://1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Европа может дорого заплатить за многолетнюю зависимость от США в обороне, пишет Wall Street Journal.Относительно спокойные 1990-е и начало 2000-х годов позволили Европе расслабиться, однако, отмечает издание, настало время принять во внимание всю серьезность внешних угроз, которые исходят не только от слабого руководства США, но и от набирающей силу России.Единственной гарантией безопасности для Европы по прежнему остаются США, но в настоящее время запасы ресурсов Штатов не бесконечны.Евросоюз не может стать решением проблемы, а те страны, которые грезят общеевропейской армией и централизованными закупками вооружения, глубоко заблуждаются. Португалии нет дела до польской границы, прибалтийские республики не интересуются тем, что творится на Сицилии, а Берлину гораздо выгоднее вести бизнес с Москвой, чем разбираться за Сувалки с Польшей. Нарастающая проблема с миграцией требует гораздо более крупных вложений в европейскую безопасность.Издание отмечает, что Байдену не выгодны новые войны на фоне выборов, поэтому он заинтересован в сделке с Россией, даже если для этого потребуется пожертвовать Украиной. На фоне этого несговорчивость Конгресса идет на пользу действующей администрации, вовлеченность США в войну снижается, поэтому и Украина, и европейская безопасность могут отойти на второй план.Поэтому, советует WSJ, Европе необходимо начать вооружаться самостоятельно независимо от того, что говорят в Вашингтоне.

/20240224/843155582.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, оборона, расходы