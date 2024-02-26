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Гаврилов предупредил НАТО о последствиях отправки военных на Украину - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Гаврилов предупредил НАТО о последствиях отправки военных на Украину
Гаврилов предупредил НАТО о последствиях отправки военных на Украину - 26.02.2024, ПРАЙМ
Гаврилов предупредил НАТО о последствиях отправки военных на Украину
Возможная отправка странами НАТО своих военных на Украину повышает риск прямого столкновения с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T23:15+0300
2024-02-26T23:15+0300
нато
россия
украина
военные
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Возможная отправка странами НАТО своих военных на Украину повышает риск прямого столкновения с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Дипломат отметил, что последствия разрастания конфликта могут быть самыми не предсказуемыми, добавив, что ни европейские налогоплательщики, ни Россия не хотят переноса конфликта в Европу."Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", — сказал Гаврилов.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
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нато, россия, украина, военные
НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, военные
23:15 26.02.2024
 
Гаврилов предупредил НАТО о последствиях отправки военных на Украину

Гаврилов напомнил НАТО о риске столкновения в случае отправки военных на Украину

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Возможная отправка странами НАТО своих военных на Украину повышает риск прямого столкновения с Россией, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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24 февраля, 12:44
Дипломат отметил, что последствия разрастания конфликта могут быть самыми не предсказуемыми, добавив, что ни европейские налогоплательщики, ни Россия не хотят переноса конфликта в Европу.
"Не думаю, что европейские налогоплательщики, из чьего кармана элиты государств ЕС и НАТО финансируют вооруженное противостояние на Украине, хотели бы переноса конфликта в Европу. Этого не хочет и наша страна", — сказал Гаврилов.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
 
НАТОРОССИЯУКРАИНАвоенные
 
 
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