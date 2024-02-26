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Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО - 26.02.2024, ПРАЙМ
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО
Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T23:30+0300
2024-02-26T23:30+0300
нато
россия
европа
отношения
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", — сказал Гаврилов.По его словам, Россия "по-прежнему открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство"."Так что выбор — как жить дальше — за нашими географическими соседями", — добавил он.
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нато, россия, европа, отношения
НАТО, РОССИЯ, ЕВРОПА, отношения
23:30 26.02.2024
 
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО

Гаврилов: Россия не обрывала каналы диалога с НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
Военный атташе России: НАТО наращивает группировки для борьбы с Россией
21 февраля, 22:19
"Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", — сказал Гаврилов.
По его словам, Россия "по-прежнему открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство".
"Так что выбор — как жить дальше — за нашими географическими соседями", — добавил он.
 
НАТОРОССИЯЕВРОПАотношения
 
 
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