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Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО - 26.02.2024, ПРАЙМ
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО
Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T23:30+0300
2024-02-26T23:30+0300
2024-02-26T23:30+0300
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", — сказал Гаврилов.По его словам, Россия "по-прежнему открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство"."Так что выбор — как жить дальше — за нашими географическими соседями", — добавил он.
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нато, россия, европа, отношения
НАТО, РОССИЯ, ЕВРОПА, отношения
Гаврилов рассказал о контактах России и НАТО
Гаврилов: Россия не обрывала каналы диалога с НАТО
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия никогда не обрывала каналы диалога с НАТО, это сделал альянс в одностороннем порядке, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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"Мы никогда не обрывали каналы диалога. Это сделали в одностороннем порядке государства альянса, разрушавшие Совет Россия-НАТО и "заморозившие" диалог о предотвращении опасных военных инцидентов", — сказал Гаврилов.
По его словам, Россия "по-прежнему открыта к выстраиванию справедливой системы европейской безопасности на основе равноправия, взаимоуважения и принципа неделимости безопасности, где ни одно государство или объединение государств не претендовало бы на военное превосходство".
"Так что выбор — как жить дальше — за нашими географическими соседями", — добавил он.