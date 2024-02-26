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Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку"

Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку" - 26.02.2024, ПРАЙМ

Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку"

Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" российской дочерней компании одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:10+0300

2024-02-26T16:10+0300

2024-02-26T16:17+0300

финляндия

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производитель

рынки

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" российской дочерней компании одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного оборудования Konecranes намерен ликвидировать компанию, передает издание "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.Согласно изданию, компания начала работу в России в 1993 году, однако 2 февраля сообщила о решении прекратить свою деятельность на территории страны.В издании отметили, что ранее Konecranes объявила, что больше не будет принимать новые заказы из России, а ее филиалы в различных российских городах завершили свою деятельность еще в конце 2022 года.Ко всему прочему, концерн отменил заказы на 79 миллионов евро и остановил продажи на 32 миллиона евро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, россия, производитель, рынки