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Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку"
Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку" - 26.02.2024, ПРАЙМ
Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку"
Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" российской дочерней компании одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T16:10+0300
2024-02-26T16:10+0300
2024-02-26T16:17+0300
финляндия
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производитель
рынки
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" российской дочерней компании одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного оборудования Konecranes намерен ликвидировать компанию, передает издание "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.Согласно изданию, компания начала работу в России в 1993 году, однако 2 февраля сообщила о решении прекратить свою деятельность на территории страны.В издании отметили, что ранее Konecranes объявила, что больше не будет принимать новые заказы из России, а ее филиалы в различных российских городах завершили свою деятельность еще в конце 2022 года.Ко всему прочему, концерн отменил заказы на 79 миллионов евро и остановил продажи на 32 миллиона евро.
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финляндия, россия, производитель, рынки
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Производитель, Рынки
Ведущий производитель подъемных кранов ликвидировал российскую "дочку"
Финская Konecranes ликвидирует российскую "дочку" с 30-летней историей
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ.
Единственный акционер АО "Конекрейнс Демаг Рус" российской дочерней компании одного из ведущих мировых производителей подъемных кранов и грузоподъемного оборудования Konecranes намерен ликвидировать компанию, передает
издание "Интерфакс" со ссылкой на материалы компании.
В Финляндии отметили падение объемов инвестиций до уровня 2019 года
Согласно изданию, компания начала работу в России в 1993 году, однако 2 февраля сообщила о решении прекратить свою деятельность на территории страны.
В издании отметили, что ранее Konecranes объявила, что больше не будет принимать новые заказы из России, а ее филиалы в различных российских городах завершили свою деятельность еще в конце 2022 года.
Ко всему прочему, концерн отменил заказы на 79 миллионов евро и остановил продажи на 32 миллиона евро.