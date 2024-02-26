https://1prime.ru/20240226/industry-844522047.html

В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности

В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности - 26.02.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности

Восемь новых импортозамещающих заводов в сфере пищевой промышленности откроют на территории Подмосковья в 2024 году, помимо этого планируется модернизация ещё... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:00+0300

2024-02-26T17:00+0300

2024-02-26T17:00+0300

россия

импортозамещение

подмосковье

/img/83649/11/836491155_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_738c98970099d36f7562883eb39152b5.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Восемь новых импортозамещающих заводов в сфере пищевой промышленности откроют на территории Подмосковья в 2024 году, помимо этого планируется модернизация ещё трех производств, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году в Московской области планируется реализация более 80 проектов импортозамещения, из которых 11 — в сфере пищевой промышленности. На территории региона планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех производств", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сегодня подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе и в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на общую сумму в 3,6 миллиардов рублей. "В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 миллиарда рублей. Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест для жителей региона", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе. Также зампред добавила, что в этом году планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех существующих производственных мощностей в Ленинском, Истре, Коломне, Егорьевске, Чехове и других городских округах.

/20240207/843010455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, импортозамещение, подмосковье