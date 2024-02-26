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В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности
В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности
Восемь новых импортозамещающих заводов в сфере пищевой промышленности откроют на территории Подмосковья в 2024 году, помимо этого планируется модернизация ещё... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:00+0300
2024-02-26T17:00+0300
2024-02-26T17:00+0300
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импортозамещение
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Восемь новых импортозамещающих заводов в сфере пищевой промышленности откроют на территории Подмосковья в 2024 году, помимо этого планируется модернизация ещё трех производств, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В этом году в Московской области планируется реализация более 80 проектов импортозамещения, из которых 11 — в сфере пищевой промышленности. На территории региона планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех производств", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сегодня подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе и в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на общую сумму в 3,6 миллиардов рублей. "В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 миллиарда рублей. Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест для жителей региона", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе. Также зампред добавила, что в этом году планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех существующих производственных мощностей в Ленинском, Истре, Коломне, Егорьевске, Чехове и других городских округах.
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россия, импортозамещение, подмосковье
РОССИЯ, импортозамещение, ПОДМОСКОВЬЕ
В Подмосковье построят импортозамещающие заводы пищевой промышленности
В Подмосковье построят восемь импортозамещающих заводов пищевой промышленности
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Восемь новых импортозамещающих заводов в сфере пищевой промышленности откроют на территории Подмосковья в 2024 году, помимо этого планируется модернизация ещё трех производств, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Российские предприниматели оценили ход импортозамещения
"В этом году в Московской области планируется реализация более 80 проектов импортозамещения, из которых 11 — в сфере пищевой промышленности. На территории региона планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех производств", - отметили в ведомстве.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, сегодня подмосковные инвесторы придерживаются курса на импортозамещение, в том числе и в пищевой промышленности. По итогам прошлого года в этом секторе было реализовано восемь проектов на общую сумму в 3,6 миллиардов рублей.
"В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 миллиарда рублей. Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест для жителей региона", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Также зампред добавила, что в этом году планируется строительство восьми новых заводов и модернизация трех существующих производственных мощностей в Ленинском, Истре, Коломне, Егорьевске, Чехове и других городских округах.