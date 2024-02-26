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Житель Техаса подслушал разговор жены и стал миллионером - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Житель Техаса подслушал разговор жены и стал миллионером
Житель Техаса подслушал разговор жены и стал миллионером - 26.02.2024, ПРАЙМ
Житель Техаса подслушал разговор жены и стал миллионером
Житель Хьюстона признал себя виновным в использовании инсайдерской информации при операциях с ценными бумагами — он незаконно заработал 1,76 миллиона долларов... | 26.02.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Житель Хьюстона признал себя виновным в использовании инсайдерской информации при операциях с ценными бумагами — он незаконно заработал 1,76 миллиона долларов благодаря подслушиванию рабочих звонков своей жены, пишет Business Insider.Тайлер Лаудон признался, что купил несколько тысяч акций компании TravelCenters of America перед ее приобретением нефтегазовой корпорацией BP в феврале 2023 года за 1,3 миллиарда долларов.Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в отдельном гражданском иске заявила, что Лаудон подслушал разговоры жены о планируемом поглощении — она занимала в BP должность менеджера по слияниям и поглощениям. Пара обычно работала дома, и супруги могли слушать рабочие разговоры друг друга.Мужчина заблаговременно купил 46 450 акций TravelCenters, не поставив свою жену в известность. После официального объявления о сделке цена акций выросла почти на 71 процент, и Лаудон продал все, что купил, получив прибыль.Узнав, что BP тщательно проверяет, кто заранее знал о сделке, Лаудон признался жене в содеянном. По его словам, он сделал это, потому что не хотел, чтобы она больше работала сверхурочно. В свою очередь, женщина рассказала своему руководству о случившемся.В итоге ее уволили, несмотря на то, что никаких доказательств правонарушений с ее стороны не было. Она съехала из общего дома и начала процедуру развода, несмотря на попытки извиниться.В ходе разбирательства Лаудон не отрицал обвинения и по согласованию с судом частично признал себя виновным, что подразумевает наказание в виде уплаты штрафа и запрета занимать руководящие должности.
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сша, bp, инсайд, sec
США, BP, инсайд, SEC
12:33 26.02.2024 (обновлено: 12:34 26.02.2024)
 
Житель Техаса подслушал разговор жены и стал миллионером

BI: техасец заработал 1,76 миллиона долларов на бирже, подслушав разговор жены

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного из заправочных комплексов BP
Вывеска одного из заправочных комплексов BP
© Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Житель Хьюстона признал себя виновным в использовании инсайдерской информации при операциях с ценными бумагами — он незаконно заработал 1,76 миллиона долларов благодаря подслушиванию рабочих звонков своей жены, пишет Business Insider.
Тайлер Лаудон признался, что купил несколько тысяч акций компании TravelCenters of America перед ее приобретением нефтегазовой корпорацией BP в феврале 2023 года за 1,3 миллиарда долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в отдельном гражданском иске заявила, что Лаудон подслушал разговоры жены о планируемом поглощении — она занимала в BP должность менеджера по слияниям и поглощениям. Пара обычно работала дома, и супруги могли слушать рабочие разговоры друг друга.
Мужчина заблаговременно купил 46 450 акций TravelCenters, не поставив свою жену в известность. После официального объявления о сделке цена акций выросла почти на 71 процент, и Лаудон продал все, что купил, получив прибыль.
Узнав, что BP тщательно проверяет, кто заранее знал о сделке, Лаудон признался жене в содеянном. По его словам, он сделал это, потому что не хотел, чтобы она больше работала сверхурочно. В свою очередь, женщина рассказала своему руководству о случившемся.
В итоге ее уволили, несмотря на то, что никаких доказательств правонарушений с ее стороны не было. Она съехала из общего дома и начала процедуру развода, несмотря на попытки извиниться.
В ходе разбирательства Лаудон не отрицал обвинения и по согласованию с судом частично признал себя виновным, что подразумевает наказание в виде уплаты штрафа и запрета занимать руководящие должности.
 
СШАBPинсайдSEC
 
 
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