https://1prime.ru/20240226/nuclear-844523458.html

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, заявили в ICAN

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, заявили в ICAN - 26.02.2024, ПРАЙМ

Конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну, заявили в ICAN

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:19+0300

2024-02-26T17:19+0300

2024-02-26T17:19+0300

вооружения

мир

ядерное оружие

конфронтация

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число опасных проявлений поведения. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.Эксперт отметила рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией. Сандерс-Закре призвала все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзников быть осторожными в своей риторике и действиях, а также ликвидировать свои ядерные арсеналы для предотвращения эскалации.Она также отметила, что риск применения данного типа оружия сегодня особенно высок, учитывая разработку новых опасных видов ядерного оружия."Единственный гарантированный способ навсегда остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну — это ликвидировать ядерное оружие. Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, обеспечивающим поддающийся проверке путь к ликвидации ядерного оружия, к которому присоединилась почти половина всех членов ООН. Все страны должны присоединиться к этому договору, чтобы добиваться отмены ядерного оружия", — заметила эксперт.Ранее постпред России в ООН и Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что наибольший ядерный риск на данный момент связан со стратегией эскалации Соединенных Штатов и стран НАТО в украинском кризисе, которая может привести к прямому военному столкновению между крупнейшими ядерными державами.

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мир, ядерное оружие, конфронтация