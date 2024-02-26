https://1prime.ru/20240226/putin-844520511.html

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Путин подписал указ о новом составе военных округов - 26.02.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов, соответствующий документ доступен на сайте официального... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T16:26+0300

2024-02-26T16:26+0300

2024-02-26T17:08+0300

россия

владимир путин

указ

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов, соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов."Установить следующее военно-административное деление РФ: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа; Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, города Москвы", — сказано в документе.Также отмечается, что Северный флот лишился статуса межвидового стратегического территориального объединения и вошел в состав Ленинградского военного округа. Согласно документу, Ленинградский и Московский военные округа заменят собой Западный военный округ.Ко всему прочему, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали частью Южного военного округа.

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россия, владимир путин, указ