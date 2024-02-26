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Расчленить не удастся. Китайский ученый поделился впечатлениями от России

Расчленить не удастся. Китайский ученый поделился впечатлениями от России - 26.02.2024, ПРАЙМ

Расчленить не удастся. Китайский ученый поделился впечатлениями от России

Москва выдержала все наложенные на нее беспрецедентные санкции, и в долгосрочной перспективе Западу ее не победить, пишет китайский ученый Ван Вэнь в статье для | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:24+0300

2024-02-26T12:24+0300

2024-02-26T12:24+0300

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Москва выдержала все наложенные на нее беспрецедентные санкции, и в долгосрочной перспективе Западу ее не победить, пишет китайский ученый Ван Вэнь в статье для "Гуаньча", посетив 21 российский город в рамках масштабного научного проекта.В рамках двухмесячной поездки исследователь посетил Москву, Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Чечню, Крым, Камчатку и другие населенные пункты. Он побеседовал более чем с 200 российскими деятелями и задал вопросы президенту Владимиру Путину, а также главе МИД Сергею Лаврову.Вероятность крушения нынешней власти и национальной экономики страны из-за санкций США и Европы очень мала, констатирует автор. "Политическая и социальная стабильность России превосходит любые наши представления", — отметил он. Автор описывает "стабильный порядок", наличие товаров в магазинах, отсутствие покупательской и банковской паники.Все, с кем ученый разговаривал, верят в победу России и поддерживают руководство страны, пишет Ван. "Так называемая фантазия о "расчленении России Западом" не может претвориться в реальность", — указал исследователь.В частности, он подчеркивает, что фундамент российской экономики не обрушился, поскольку Россия — одна из самых богатых стран на планете в отношении ресурсов и нет никаких сомнений, что "отвязанная от Запада" модель российской экономики не исчезнет в будущем."Россия — первая страна мира в дипломатии, ресурсах и талантах; вторая — в области обычных вооружений и интеллектуальных технологий; третья — в сфере экономики и инфраструктуры. С точки зрения международной политики Россия остается одним из важнейших игроков современного мира", — подчеркнул ученый.Говоря о перспективах конфликта, он прогнозирует, что в долгосрочной Соединенные Штаты могут и не выиграть, тогда как самый большой проигравший — Киев."Учитывая текущее положение дел, наиболее вероятным исходом является то, что Россия придет к определенным переговорам и компромиссу с НАТО, ЕС и США за счет Украины", — считает Ван.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай, россия, украина, сво