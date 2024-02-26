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Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 16 раз

Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 16 раз - 26.02.2024, ПРАЙМ

Поставки смартфонов в Россию из Индии выросли в 16 раз

Поставки смартфонов в Россию из Индии за 2023 год выросли в денежном выражении в 16 раз, передает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T12:30+0300

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2024-02-26T12:31+0300

индия

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смартфоны

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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Поставки смартфонов в Россию из Индии за 2023 год выросли в денежном выражении в 16 раз, передает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.В 2022 году показатель оценивался в 6,1 миллиона долларов, а в 2023 году — уже 97,3 миллиона долларов. Пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь — 27,29 миллиона долларов, а спад на март и июль, когда значения нулевые.Как отметил руководитель проектов EvApps Родион Труфанов, у крупных производителей смартфонов есть производственные мощности по всему миру, и Индия - одна из таких площадок. Там производят смартфоны такие компании, как Xiaomi, Samsung, Google, Apple — как для внутреннего рынка, так и для всего мира. "На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их", — сказал эксперт.Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что из Индии, действительно, в основном в Россию ввозятся не собственные бренды, а такие, как Xiaomi или Apple."Это параллельный импорт. И, в общем-то, везут то, что пользуется здесь спросом. Новые индийские марки, они есть в Индии, но у них, как правило, нет локализации, а цены невыгодно отличаются от китайцев. ... Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае. За счет этого они пользуются спросом. И это, как правило, даже не параллельный импорт, а "серовозы" зачастую. Хотя и параллельный импорт тоже есть, безусловно", — сказал эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, россия, смартфоны