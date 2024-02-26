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В Британии предрекли Украине тяжелый год
В Британии предрекли Украине тяжелый год - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Британии предрекли Украине тяжелый год
Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian. | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T12:16+0300
2024-02-26T12:16+0300
2024-02-26T12:25+0300
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всу
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian.Как отмечается, новости на вторую годовщину противостояния для украинцев "мрачные". ВСУ вдоль всей линии фронта находятся в обороне, им не хватает солдат и боеприпасов. Украинские подразделения оставили пригород Донецка Авдеевку. В Киеве эти потери называют прямым следствием нехватки боеприпасов, поступающих с Запада.Издание приводит пример — в одном из подразделений в ноябре бойцы получали около 300 снарядов каждые десять дней, а теперь у них лимит стрельбы десять снарядов в день.При этом настроения в стране сильно отличаются от тех, что были год назад, когда украинцы были воодушевлены консолидацией общества и с ждали скорейшего взятия всех территорий, занятых Россией.В условиях роста количества жертв, истощения личного состава и острой нехватки боеприпасов, приостановки финансовой помощи США, перспективы президентства Дональда Трампа "украинцы встречают вторую годовщину с трепетом по поводу того, что может им принести будущее, а также со все более заметным расколом в обществе", говорится в материале.Как отмечается, сейчас все труднее найти таких людей, которые пойдут воевать добровольно. В следующем году власти планируют привлечь еще сотни тысяч. Некоторые готовы пойти в армию, если их призовут, однако многие скрываются дома из-за страха получить повестку на улице или пытаются из страны убежать.При этом "международный фон не позволяет быть уверенным в долгосрочных перспективах освобождения украинской территории", к тому же "может дать трещину и внутриполитическая ситуация на Украине", отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, сво, россия
УКРАИНА, ВСУ, СВО, РОССИЯ
В Британии предрекли Украине тяжелый год
The Guardian: для Украины третий год конфликта будет самым тяжелым
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ.
Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian
.
Как отмечается, новости на вторую годовщину противостояния для украинцев "мрачные". ВСУ вдоль всей линии фронта находятся в обороне, им не хватает солдат и боеприпасов. Украинские подразделения оставили пригород Донецка Авдеевку. В Киеве эти потери называют прямым следствием нехватки боеприпасов, поступающих с Запада.
Издание приводит пример — в одном из подразделений в ноябре бойцы получали около 300 снарядов каждые десять дней, а теперь у них лимит стрельбы десять снарядов в день.
При этом настроения в стране сильно отличаются от тех, что были год назад, когда украинцы были воодушевлены консолидацией общества и с ждали скорейшего взятия всех территорий, занятых Россией.
В условиях роста количества жертв, истощения личного состава и острой нехватки боеприпасов, приостановки финансовой помощи США, перспективы президентства Дональда Трампа "украинцы встречают вторую годовщину с трепетом по поводу того, что может им принести будущее, а также со все более заметным расколом в обществе", говорится в материале.
Как отмечается, сейчас все труднее найти таких людей, которые пойдут воевать добровольно. В следующем году власти планируют привлечь еще сотни тысяч. Некоторые готовы пойти в армию, если их призовут, однако многие скрываются дома из-за страха получить повестку на улице или пытаются из страны убежать.
При этом "международный фон не позволяет быть уверенным в долгосрочных перспективах освобождения украинской территории", к тому же "может дать трещину и внутриполитическая ситуация на Украине", отмечает автор.