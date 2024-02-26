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В Британии предрекли Украине тяжелый год - 26.02.2024, ПРАЙМ
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В Британии предрекли Украине тяжелый год
В Британии предрекли Украине тяжелый год - 26.02.2024, ПРАЙМ
В Британии предрекли Украине тяжелый год
Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian. | 26.02.2024, ПРАЙМ
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украина
всу
сво
россия
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian.Как отмечается, новости на вторую годовщину противостояния для украинцев "мрачные". ВСУ вдоль всей линии фронта находятся в обороне, им не хватает солдат и боеприпасов. Украинские подразделения оставили пригород Донецка Авдеевку. В Киеве эти потери называют прямым следствием нехватки боеприпасов, поступающих с Запада.Издание приводит пример — в одном из подразделений в ноябре бойцы получали около 300 снарядов каждые десять дней, а теперь у них лимит стрельбы десять снарядов в день.При этом настроения в стране сильно отличаются от тех, что были год назад, когда украинцы были воодушевлены консолидацией общества и с ждали скорейшего взятия всех территорий, занятых Россией.В условиях роста количества жертв, истощения личного состава и острой нехватки боеприпасов, приостановки финансовой помощи США, перспективы президентства Дональда Трампа "украинцы встречают вторую годовщину с трепетом по поводу того, что может им принести будущее, а также со все более заметным расколом в обществе", говорится в материале.Как отмечается, сейчас все труднее найти таких людей, которые пойдут воевать добровольно. В следующем году власти планируют привлечь еще сотни тысяч. Некоторые готовы пойти в армию, если их призовут, однако многие скрываются дома из-за страха получить повестку на улице или пытаются из страны убежать.При этом "международный фон не позволяет быть уверенным в долгосрочных перспективах освобождения украинской территории", к тому же "может дать трещину и внутриполитическая ситуация на Украине", отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, сво, россия
УКРАИНА, ВСУ, СВО, РОССИЯ
12:16 26.02.2024 (обновлено: 12:25 26.02.2024)
 
В Британии предрекли Украине тяжелый год

The Guardian: для Украины третий год конфликта будет самым тяжелым

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Для Украины третий год вооруженного конфликта может стать самым тяжелым, пишет британское издание The Guardian.
Как отмечается, новости на вторую годовщину противостояния для украинцев "мрачные". ВСУ вдоль всей линии фронта находятся в обороне, им не хватает солдат и боеприпасов. Украинские подразделения оставили пригород Донецка Авдеевку. В Киеве эти потери называют прямым следствием нехватки боеприпасов, поступающих с Запада.
Издание приводит пример — в одном из подразделений в ноябре бойцы получали около 300 снарядов каждые десять дней, а теперь у них лимит стрельбы десять снарядов в день.
При этом настроения в стране сильно отличаются от тех, что были год назад, когда украинцы были воодушевлены консолидацией общества и с ждали скорейшего взятия всех территорий, занятых Россией.
В условиях роста количества жертв, истощения личного состава и острой нехватки боеприпасов, приостановки финансовой помощи США, перспективы президентства Дональда Трампа "украинцы встречают вторую годовщину с трепетом по поводу того, что может им принести будущее, а также со все более заметным расколом в обществе", говорится в материале.
Как отмечается, сейчас все труднее найти таких людей, которые пойдут воевать добровольно. В следующем году власти планируют привлечь еще сотни тысяч. Некоторые готовы пойти в армию, если их призовут, однако многие скрываются дома из-за страха получить повестку на улице или пытаются из страны убежать.
При этом "международный фон не позволяет быть уверенным в долгосрочных перспективах освобождения украинской территории", к тому же "может дать трещину и внутриполитическая ситуация на Украине", отмечает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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