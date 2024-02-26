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Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок

Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок - 26.02.2024, ПРАЙМ

Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок

Министерство обороны Украины заключило первый прямой контракт с шведской компанией в области оборонных закупок. Об этом ведомство сообщило в своем... | 26.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-26T17:52+0300

2024-02-26T17:52+0300

2024-02-26T17:52+0300

украина

минобороны украины

швеция

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заключило первый прямой контракт с шведской компанией в области оборонных закупок. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале."Первый прямой контракт со шведским производителем заключило "Агентство оборонных закупок" минобороны Украины", - саказано в сообщении ведомства.В Миноборооны страны также отметили, что контракт был подписан в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Тем не менее, детали контракта, включая предмет закупки, не раскрываются.Россияская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут прямой целью для России.

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украина, минобороны украины, швеция