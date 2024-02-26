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Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок - 26.02.2024, ПРАЙМ
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Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок
Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок - 26.02.2024, ПРАЙМ
Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок
Министерство обороны Украины заключило первый прямой контракт с шведской компанией в области оборонных закупок. Об этом ведомство сообщило в своем... | 26.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-26T17:52+0300
2024-02-26T17:52+0300
украина
минобороны украины
швеция
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заключило первый прямой контракт с шведской компанией в области оборонных закупок. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале."Первый прямой контракт со шведским производителем заключило "Агентство оборонных закупок" минобороны Украины", - саказано в сообщении ведомства.В Миноборооны страны также отметили, что контракт был подписан в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Тем не менее, детали контракта, включая предмет закупки, не раскрываются.Россияская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут прямой целью для России.
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украина, минобороны украины, швеция
УКРАИНА, Минобороны Украины, ШВЕЦИЯ
17:52 26.02.2024
 
Украина подписала контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок

Минобороны Украины заключило контракт со шведской компанией в сфере оборонных закупок

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины заключило первый прямой контракт с шведской компанией в области оборонных закупок. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 12:39
"Первый прямой контракт со шведским производителем заключило "Агентство оборонных закупок" минобороны Украины", - саказано в сообщении ведомства.
В Миноборооны страны также отметили, что контракт был подписан в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Тем не менее, детали контракта, включая предмет закупки, не раскрываются.
Россияская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут прямой целью для России.
 
УКРАИНАМинобороны УкраиныШВЕЦИЯ
 
 
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