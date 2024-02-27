https://1prime.ru/20240227/844535467.html

Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов

Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов

Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T05:23+0300

2024-02-27T05:23+0300

2024-02-27T05:24+0300

минфин рф

алмазы

африка

https://1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.

/20240209/843024771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, алмазы, африка