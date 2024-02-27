Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844535467.html
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов
Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:23+0300
2024-02-27T05:24+0300
минфин рф
алмазы
африка
https://1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
/20240209/843024771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф, алмазы, африка
Минфин РФ, алмазы, АФРИКА
05:23 27.02.2024 (обновлено: 05:24 27.02.2024)
 
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов

Россия развивает новые рынки сбыта алмазов преимущественно со странами Африки

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / Africa Studio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2024
Эксперт предположил, как пойдут алмазы из России в США после запрета
9 февраля, 00:26
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
 
Минфин РФалмазыАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала