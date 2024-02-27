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Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов
Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T05:23+0300
2024-02-27T05:23+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.
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минфин рф, алмазы, африка
Минфин РФ, алмазы, АФРИКА
Минфин рассказал о развитии новых рынков сбыта алмазов
Россия развивает новые рынки сбыта алмазов преимущественно со странами Африки
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия укрепляет партнерство и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно со странами Африки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии", - говорится в сообщении.
Эксперт предположил, как пойдут алмазы из России в США после запрета
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции Евросоюза на импорт алмазов из РФ не принесут пользы тем, кто их вводил, при этом Россия будет перенастраивать рынки сбыта. Как отмечал министр, экспорт алмазов из России продолжится.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "Большой семерки" начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен.