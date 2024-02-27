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В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов

В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов

Частная исследовательская японская компания KRI, единоличным акционером которой является энергетическая корпорация Osaka Gas, заявила, что первой в мире... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T08:31+0300

2024-02-27T08:31+0300

2024-02-27T08:31+0300

аккумуляторы

литий-ионные аккумуляторы

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ТОКИО, 27 фев – ПРАЙМ. Частная исследовательская японская компания KRI, единоличным акционером которой является энергетическая корпорация Osaka Gas, заявила, что первой в мире разработала базовую технологию, которая в будущем сможет позволить увеличить срок службы аккумуляторов в пять раз."Так как нами была завершена разработка базовой технологии литиево-ионных аккумуляторов с "сверхдолгим сроком службы", мы планируем начать поставку тестовых образцов на 10 А/ч для оценки пользователями, начиная с 2025 финансового года (начнется 1 апреля 2025 года – ред.). В конечном итоге, мы стремимся увеличить срок службы стандартных аккумуляторов на 30кВт/ч (к примеру, с гарантией на 160 тысяч километров), установленных в электромобили, как минимум в 5 раз", - отмечается в пресс-релизе компании.Подробности не приводятся.Кроме этого, в будущем компания планирует сотрудничество с другими компаниями с целью "создания системы, способной работать на глобальном уровне для развития бизнеса аккумуляторных батарей".Разработка технологии, которая позволит в будущем продлить срок службы аккумуляторов в 5 раз, была осуществлена впервые в мире, отмечается в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы