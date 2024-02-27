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В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов
В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов
Частная исследовательская японская компания KRI, единоличным акционером которой является энергетическая корпорация Osaka Gas, заявила, что первой в мире... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T08:31+0300
2024-02-27T08:31+0300
2024-02-27T08:31+0300
аккумуляторы
литий-ионные аккумуляторы
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ТОКИО, 27 фев – ПРАЙМ. Частная исследовательская японская компания KRI, единоличным акционером которой является энергетическая корпорация Osaka Gas, заявила, что первой в мире разработала базовую технологию, которая в будущем сможет позволить увеличить срок службы аккумуляторов в пять раз."Так как нами была завершена разработка базовой технологии литиево-ионных аккумуляторов с "сверхдолгим сроком службы", мы планируем начать поставку тестовых образцов на 10 А/ч для оценки пользователями, начиная с 2025 финансового года (начнется 1 апреля 2025 года – ред.). В конечном итоге, мы стремимся увеличить срок службы стандартных аккумуляторов на 30кВт/ч (к примеру, с гарантией на 160 тысяч километров), установленных в электромобили, как минимум в 5 раз", - отмечается в пресс-релизе компании.Подробности не приводятся.Кроме этого, в будущем компания планирует сотрудничество с другими компаниями с целью "создания системы, способной работать на глобальном уровне для развития бизнеса аккумуляторных батарей".Разработка технологии, которая позволит в будущем продлить срок службы аккумуляторов в 5 раз, была осуществлена впервые в мире, отмечается в документе.
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аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы
аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы
В Японии нашли способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов
Японская KRI нашла способ продлить срок службы литиево-ионных аккумуляторов в пять раз
ТОКИО, 27 фев – ПРАЙМ. Частная исследовательская японская компания KRI, единоличным акционером которой является энергетическая корпорация Osaka Gas, заявила, что первой в мире разработала базовую технологию, которая в будущем сможет позволить увеличить срок службы аккумуляторов в пять раз.
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"Так как нами была завершена разработка базовой технологии литиево-ионных аккумуляторов с "сверхдолгим сроком службы", мы планируем начать поставку тестовых образцов на 10 А/ч для оценки пользователями, начиная с 2025 финансового года (начнется 1 апреля 2025 года – ред.). В конечном итоге, мы стремимся увеличить срок службы стандартных аккумуляторов на 30кВт/ч (к примеру, с гарантией на 160 тысяч километров), установленных в электромобили, как минимум в 5 раз", - отмечается в пресс-релизе компании.
Подробности не приводятся.
Кроме этого, в будущем компания планирует сотрудничество с другими компаниями с целью "создания системы, способной работать на глобальном уровне для развития бизнеса аккумуляторных батарей".
Разработка технологии, которая позволит в будущем продлить срок службы аккумуляторов в 5 раз, была осуществлена впервые в мире, отмечается в документе.