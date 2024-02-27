Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844542672.html
Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал
Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал - 27.02.2024, ПРАЙМ
Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал
Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги на позитивной ноте. Принятые на выходных санкции США оказались менее жесткими, чем можно было... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:11+0300
2024-02-27T09:11+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
https://1prime.ru/img/sharing/article/844542672.jpg?1709014305
Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги на позитивной ноте. Принятые на выходных санкции США оказались менее жесткими, чем можно было предположить. В итоге индекс Мосбиржи повысился на 2,3% по итогам основной сессии, индекс РТС - на 3,1% на фоне укрепления рубля.Практически все бумаги из базы расчета индекса Мосбиржи завершили день ростом, за исключением акций, которым предстоит делистинг в рамках реорганизаций (Детский мир). В секторальном разрезе опережающую динамику показали акции строительных компаний. Акции ЛСР подорожали примерно на 8%, несмотря на отсутствие значимых корпоративных новостей. Повысились также котировки акций Группы "ПИК", несмотря на принятые против эмитента санкции США. Скорее всего, инвесторы выкупали просадку прошлых сессий, в то время как, санкции, вероятно, не будут иметь существенных последствий для ориентированной на внутренний рынок компании.Совет директоров ЭсЭфАй предложил акционерам уменьшить уставной капитал за счет погашения 55% акций. Рыночная капитализация ЭсЭфАй с начала года повысилась более чем на 150% после заявления в начале года о том, что холдинг стал напрямую владеть дочерней компанией с квазиказначейскими акциями. Инвесторы делали ставку на то, что компания намеревается погасить этот пакет акций, и на фоне подтверждения таких ожиданий акции ЭсЭфАй подорожали более чем на 20% в понедельник.В ближайшие дни не исключаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к верхней границе горизонтального диапазона, которая проходит в районе 3290 п. по индексу.Корпоративный календарь на вторник выглядит ненасыщенным. Менеджмент Henderson проведет телефонную конференцию по операционным результатам за январь 2024 года. Ключевым событием на этой неделе может стать отчет Сбербанка по результатам за 2023 год, учитывая высокий вес акций в индексе Мосбиржи. Ближе к концу недели не исключаем фиксации прибыли инвесторами после публикации отчета Сбербанка и возможного охлаждения настроений на фондовом рынке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Анна Буйлакова
https://1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
Анна Буйлакова
https://1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:11 27.02.2024
 

Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги на позитивной ноте. Принятые на выходных санкции США оказались менее жесткими, чем можно было предположить. В итоге индекс Мосбиржи повысился на 2,3% по итогам основной сессии, индекс РТС - на 3,1% на фоне укрепления рубля.
Практически все бумаги из базы расчета индекса Мосбиржи завершили день ростом, за исключением акций, которым предстоит делистинг в рамках реорганизаций (Детский мир). В секторальном разрезе опережающую динамику показали акции строительных компаний. Акции ЛСР подорожали примерно на 8%, несмотря на отсутствие значимых корпоративных новостей. Повысились также котировки акций Группы "ПИК", несмотря на принятые против эмитента санкции США. Скорее всего, инвесторы выкупали просадку прошлых сессий, в то время как, санкции, вероятно, не будут иметь существенных последствий для ориентированной на внутренний рынок компании.
Совет директоров ЭсЭфАй предложил акционерам уменьшить уставной капитал за счет погашения 55% акций. Рыночная капитализация ЭсЭфАй с начала года повысилась более чем на 150% после заявления в начале года о том, что холдинг стал напрямую владеть дочерней компанией с квазиказначейскими акциями. Инвесторы делали ставку на то, что компания намеревается погасить этот пакет акций, и на фоне подтверждения таких ожиданий акции ЭсЭфАй подорожали более чем на 20% в понедельник.
В ближайшие дни не исключаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к верхней границе горизонтального диапазона, которая проходит в районе 3290 п. по индексу.
Корпоративный календарь на вторник выглядит ненасыщенным. Менеджмент Henderson проведет телефонную конференцию по операционным результатам за январь 2024 года. Ключевым событием на этой неделе может стать отчет Сбербанка по результатам за 2023 год, учитывая высокий вес акций в индексе Мосбиржи. Ближе к концу недели не исключаем фиксации прибыли инвесторами после публикации отчета Сбербанка и возможного охлаждения настроений на фондовом рынке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковиндекс МосбиржиАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала