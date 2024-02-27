Рынок на позитивной ноте. Санкции США терпят провал

Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги на позитивной ноте. Принятые на выходных санкции США оказались менее жесткими, чем можно было предположить. В итоге индекс Мосбиржи повысился на 2,3% по итогам основной сессии, индекс РТС - на 3,1% на фоне укрепления рубля.Практически все бумаги из базы расчета индекса Мосбиржи завершили день ростом, за исключением акций, которым предстоит делистинг в рамках реорганизаций (Детский мир). В секторальном разрезе опережающую динамику показали акции строительных компаний. Акции ЛСР подорожали примерно на 8%, несмотря на отсутствие значимых корпоративных новостей. Повысились также котировки акций Группы "ПИК", несмотря на принятые против эмитента санкции США. Скорее всего, инвесторы выкупали просадку прошлых сессий, в то время как, санкции, вероятно, не будут иметь существенных последствий для ориентированной на внутренний рынок компании.Совет директоров ЭсЭфАй предложил акционерам уменьшить уставной капитал за счет погашения 55% акций. Рыночная капитализация ЭсЭфАй с начала года повысилась более чем на 150% после заявления в начале года о том, что холдинг стал напрямую владеть дочерней компанией с квазиказначейскими акциями. Инвесторы делали ставку на то, что компания намеревается погасить этот пакет акций, и на фоне подтверждения таких ожиданий акции ЭсЭфАй подорожали более чем на 20% в понедельник.В ближайшие дни не исключаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к верхней границе горизонтального диапазона, которая проходит в районе 3290 п. по индексу.Корпоративный календарь на вторник выглядит ненасыщенным. Менеджмент Henderson проведет телефонную конференцию по операционным результатам за январь 2024 года. Ключевым событием на этой неделе может стать отчет Сбербанка по результатам за 2023 год, учитывая высокий вес акций в индексе Мосбиржи. Ближе к концу недели не исключаем фиксации прибыли инвесторами после публикации отчета Сбербанка и возможного охлаждения настроений на фондовом рынке.
Российский фондовый рынок в понедельник завершил торги на позитивной ноте. Принятые на выходных санкции США оказались менее жесткими, чем можно было предположить. В итоге индекс Мосбиржи повысился на 2,3% по итогам основной сессии, индекс РТС - на 3,1% на фоне укрепления рубля.
Практически все бумаги из базы расчета индекса Мосбиржи завершили день ростом, за исключением акций, которым предстоит делистинг в рамках реорганизаций (Детский мир). В секторальном разрезе опережающую динамику показали акции строительных компаний. Акции ЛСР подорожали примерно на 8%, несмотря на отсутствие значимых корпоративных новостей. Повысились также котировки акций Группы "ПИК", несмотря на принятые против эмитента санкции США. Скорее всего, инвесторы выкупали просадку прошлых сессий, в то время как, санкции, вероятно, не будут иметь существенных последствий для ориентированной на внутренний рынок компании.
Совет директоров ЭсЭфАй предложил акционерам уменьшить уставной капитал за счет погашения 55% акций. Рыночная капитализация ЭсЭфАй с начала года повысилась более чем на 150% после заявления в начале года о том, что холдинг стал напрямую владеть дочерней компанией с квазиказначейскими акциями. Инвесторы делали ставку на то, что компания намеревается погасить этот пакет акций, и на фоне подтверждения таких ожиданий акции ЭсЭфАй подорожали более чем на 20% в понедельник.
В ближайшие дни не исключаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к верхней границе горизонтального диапазона, которая проходит в районе 3290 п. по индексу.
Корпоративный календарь на вторник выглядит ненасыщенным. Менеджмент Henderson проведет телефонную конференцию по операционным результатам за январь 2024 года. Ключевым событием на этой неделе может стать отчет Сбербанка по результатам за 2023 год, учитывая высокий вес акций в индексе Мосбиржи. Ближе к концу недели не исключаем фиксации прибыли инвесторами после публикации отчета Сбербанка и возможного охлаждения настроений на фондовом рынке.
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