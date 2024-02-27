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Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться
Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться - 27.02.2024, ПРАЙМ
Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:14+0300
2024-02-27T09:14+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
нефть
https://1prime.ru/img/sharing/article/844542973.jpg?1709014450
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию восстановления, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию статистики по заказам на товары длительного пользования и индексу доверия потребителей в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, поднявшись до 3 213 пунктов. Введенные санкции не были оценены инвесторами как критические и способные оказать существенное влияние на показатели российских компаний, что активизировало покупки в первый день недели. При этом сегодня тенденция к росту может сохраниться на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и несмотря на умеренно негативные настроения на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше поддержки, расположенной на отметке 3 200 пунктов и продолжить волну восстановления, начатую вчера.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,3 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,1%, поднявшись до 100 и 12,77 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может продолжить волну укрепления, начатую вчера, что приведет к дальнейшему отступлению пары доллар/рубль. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и сохранение поддержки рубля со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В результате, американская валюта в ходе торгов может отступить ниже 92 рублей. Однако вероятность сценария более существенного рост рубля и возвращение доллара в диапазон 85 – 90 в текущий момент выглядит низкой.
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Богдан Зварич
https://1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Нефть
09:14 27.02.2024
 

Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию восстановления, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию статистики по заказам на товары длительного пользования и индексу доверия потребителей в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, поднявшись до 3 213 пунктов. Введенные санкции не были оценены инвесторами как критические и способные оказать существенное влияние на показатели российских компаний, что активизировало покупки в первый день недели. При этом сегодня тенденция к росту может сохраниться на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и несмотря на умеренно негативные настроения на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше поддержки, расположенной на отметке 3 200 пунктов и продолжить волну восстановления, начатую вчера.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,3 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,1%, поднявшись до 100 и 12,77 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может продолжить волну укрепления, начатую вчера, что приведет к дальнейшему отступлению пары доллар/рубль. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и сохранение поддержки рубля со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В результате, американская валюта в ходе торгов может отступить ниже 92 рублей. Однако вероятность сценария более существенного рост рубля и возвращение доллара в диапазон 85 – 90 в текущий момент выглядит низкой.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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