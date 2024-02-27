Пошла волна. Индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться

Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию восстановления, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию статистики по заказам на товары длительного пользования и индексу доверия потребителей в США.По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, поднявшись до 3 213 пунктов. Введенные санкции не были оценены инвесторами как критические и способные оказать существенное влияние на показатели российских компаний, что активизировало покупки в первый день недели. При этом сегодня тенденция к росту может сохраниться на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и несмотря на умеренно негативные настроения на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше поддержки, расположенной на отметке 3 200 пунктов и продолжить волну восстановления, начатую вчера.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,3 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,1%, поднявшись до 100 и 12,77 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может продолжить волну укрепления, начатую вчера, что приведет к дальнейшему отступлению пары доллар/рубль. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и сохранение поддержки рубля со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В результате, американская валюта в ходе торгов может отступить ниже 92 рублей. Однако вероятность сценария более существенного рост рубля и возвращение доллара в диапазон 85 – 90 в текущий момент выглядит низкой.
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия понедельника. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию восстановления, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию статистики по заказам на товары длительного пользования и индексу доверия потребителей в США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, поднявшись до 3 213 пунктов. Введенные санкции не были оценены инвесторами как критические и способные оказать существенное влияние на показатели российских компаний, что активизировало покупки в первый день недели. При этом сегодня тенденция к росту может сохраниться на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть и несмотря на умеренно негативные настроения на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше поддержки, расположенной на отметке 3 200 пунктов и продолжить волну восстановления, начатую вчера.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,3 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,1%, поднявшись до 100 и 12,77 рубля соответственно. В ходе сессии национальная валюта может продолжить волну укрепления, начатую вчера, что приведет к дальнейшему отступлению пары доллар/рубль. Этому способствует стабильная ситуация в ценах на нефть и сохранение поддержки рубля со стороны экспортеров в преддверии завтрашних налоговых выплат. В результате, американская валюта в ходе торгов может отступить ниже 92 рублей. Однако вероятность сценария более существенного рост рубля и возвращение доллара в диапазон 85 – 90 в текущий момент выглядит низкой.
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