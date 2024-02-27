https://1prime.ru/20240227/844543924.html

В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов

В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подготовили к внесению... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:27+0300

2024-02-27T09:27+0300

2024-02-27T09:27+0300

ндфл

госдума

https://1prime.ru/img/83566/95/835669547_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_13f25b053ac1523d54894bcaa7f98207.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подготовили к внесению законопроект, предусматривающий повышение в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%, сообщают "Известия". Отмечается, что документ предусматривает повышение ставки НДФЛ по мере роста дохода налогоплательщика. Так, если доход человека не превышает пяти миллионов рублей в год, то ставка будет равняться 13%. Доход от свыше 5 млн до 24 млн рублей в год предлагается облагать по ставке 15%. Доход свыше 24 млн до 200 млн рублей в год — 18%, свыше 200 млн до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%".Издание сообщает со ссылкой на законопроект, что по итогам 2022 года, сумма НДФЛ с дохода, превышающего 5 млн рублей в год, составит 142 млрд рублей, а общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн рублей.Также в пояснительной записке отмечается, что по экспертным оценкам поступления от введения новых ставок налога превысят триллион рублей и это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Предполагается, что дополнительные суммы НДФЛ будут идти в федеральный бюджет (по аналогии с действующим законодательством) и впоследствии они будут направляться в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.По данным "Известий", 27 февраля документ будет направлен на отзыв в правительство.

/20240208/843024159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ндфл, госдума