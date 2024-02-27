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В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов
В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подготовили к внесению... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:27+0300
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подготовили к внесению законопроект, предусматривающий повышение в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%, сообщают "Известия". Отмечается, что документ предусматривает повышение ставки НДФЛ по мере роста дохода налогоплательщика. Так, если доход человека не превышает пяти миллионов рублей в год, то ставка будет равняться 13%. Доход от свыше 5 млн до 24 млн рублей в год предлагается облагать по ставке 15%. Доход свыше 24 млн до 200 млн рублей в год — 18%, свыше 200 млн до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%".Издание сообщает со ссылкой на законопроект, что по итогам 2022 года, сумма НДФЛ с дохода, превышающего 5 млн рублей в год, составит 142 млрд рублей, а общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн рублей.Также в пояснительной записке отмечается, что по экспертным оценкам поступления от введения новых ставок налога превысят триллион рублей и это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Предполагается, что дополнительные суммы НДФЛ будут идти в федеральный бюджет (по аналогии с действующим законодательством) и впоследствии они будут направляться в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.По данным "Известий", 27 февраля документ будет направлен на отзыв в правительство.
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ндфл, госдума
В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 25 процентов
Депутаты Гартунг и Миронов предложили увеличить в России НДФЛ с 13% до 25%
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подготовили к внесению законопроект, предусматривающий повышение в России ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 25%, сообщают "Известия"
.
Правительство одобрило новый вычет по НДФЛ
Отмечается, что документ предусматривает повышение ставки НДФЛ по мере роста дохода налогоплательщика. Так, если доход человека не превышает пяти миллионов рублей в год, то ставка будет равняться 13%. Доход от свыше 5 млн до 24 млн рублей в год предлагается облагать по ставке 15%. Доход свыше 24 млн до 200 млн рублей в год — 18%, свыше 200 млн до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%".
Издание сообщает со ссылкой на законопроект, что по итогам 2022 года, сумма НДФЛ с дохода, превышающего 5 млн рублей в год, составит 142 млрд рублей, а общая сумма доходов граждан, на которые распространяется повышенная ставка НДФЛ, превысила 7 трлн рублей.
Также в пояснительной записке отмечается, что по экспертным оценкам поступления от введения новых ставок налога превысят триллион рублей и это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Предполагается, что дополнительные суммы НДФЛ будут идти в федеральный бюджет (по аналогии с действующим законодательством) и впоследствии они будут направляться в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников.
По данным "Известий", 27 февраля документ будет направлен на отзыв в правительство.