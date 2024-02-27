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В Индии начали проверку попавшей под санкции Si2 Microsystems, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Индии начали проверку попавшей под санкции Si2 Microsystems, пишут СМИ
В Индии начали проверку попавшей под санкции Si2 Microsystems, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Индии начали проверку попавшей под санкции Si2 Microsystems, пишут СМИ
Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:32+0300
2024-02-27T09:38+0300
индия
https://1prime.ru/img/sharing/article/844544153.jpg?1709015914
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН. Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии". "Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu. Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM. В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".
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192
40
192
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индия
ИНДИЯ
09:32 27.02.2024 (обновлено: 09:38 27.02.2024)
 
В Индии начали проверку попавшей под санкции Si2 Microsystems, пишут СМИ

Hindu: власти Индии начали проверку попавшей под санкции ЕС компании Si2 Microsystems

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – ПРАЙМ. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu.
Нью-Йорк, США
СМИ: союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий
25 февраля, 06:20
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН.
Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии".
"Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu.
Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM.
В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".
 
ИНДИЯ
 
 
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