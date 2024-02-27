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Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - 27.02.2024, ПРАЙМ
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автотора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:35+0300
2024-02-27T09:38+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Автотора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости направило запрос в госкомпанию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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автодор, google play
Автодор, Google Play
09:35 27.02.2024 (обновлено: 09:38 27.02.2024)
 
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play

Мобильное приложение "Автодора" по платным дорогам пропало из AppStore и Google Play

"Автодор" объяснил закрытие съезда на платный участок трассы М-4 в МО для местных жителей
Автодор объяснил закрытие съезда на платный участок трассы М-4 в МО для местных жителей
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "Автотора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
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19 февраля, 03:30
РИА Новости направило запрос в госкомпанию.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
 
АвтодорGoogle Play
 
 
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