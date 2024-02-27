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КНР выразила резкое недовольство расследованием по субсидиям на электрокары

КНР выразила резкое недовольство расследованием по субсидиям на электрокары - 27.02.2024, ПРАЙМ

КНР выразила резкое недовольство расследованием по субсидиям на электрокары

Китай выражает резкое недовольство расследованием субсидий на электромобили из КНР, которое проводит Еврокомиссия, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:42+0300

2024-02-27T09:42+0300

2024-02-27T09:42+0300

китай

ес

электромобили

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ПЕКИН, 27 фев – ПРАЙМ. Китай выражает резкое недовольство расследованием субсидий на электромобили из КНР, которое проводит Еврокомиссия, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровкисом.Встреча состоялась в понедельник на полях 13-й министерской конференции ВТО в Абу-Даби."Китай внимательно следит за расследованием, инициированным ЕС в отношении китайских электромобилей и другой продукции, и выражает резкое недовольство этим расследованием, которое лишено фактической основы", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приведены на сайте ведомства.В октябре 2023 года Европейская комиссия официально приступила к расследованию государственных субсидий на поставляемые в ЕС из Китая электромобили, которые, по мнению Брюсселя, могли нанести ущерб европейской промышленности.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия проведет расследование в отношении электромобилей из Китая, которые "деформируют" европейский рынок из-за низкой стоимости, обусловленной крупными правительственными субсидиями.Министр коммерции КНР Ван Вэньтао тогда заявил, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей, и что это является актом торгового протекционизма. По его словам, быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях в области исследований и разработок, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе.В свою очередь, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла с произведенными в Китае солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.Ранее Европейская комиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Данное положение предусматривает переход на электромобили с исключением для автомобилей, использующих углеродно-нейтральное синтетическое топливо. Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций. В то же время, в Евросоюзе выражали опасения, что местная промышленность не сможет наладить производство в достаточных объемах аккумуляторных батарей из-за нехватки ресурсов.

/20240224/843154644.html

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китай, ес, электромобили