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Россия увеличила поставки гречихи в Китай

Россия увеличила поставки гречихи в Китай - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россия увеличила поставки гречихи в Китай

Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза по сравнению с 2022 годом - более чем до 145 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T09:49+0300

2024-02-27T09:49+0300

2024-02-27T09:50+0300

россия

китай

гречиха

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза по сравнению с 2022 годом - более чем до 145 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По данным ФТС, в 2023 году Россия отправила в Китай более 145 тысяч тонн гречихи на сумму почти 62 миллиона долларов. Это более чем в 7,4 раза больше в физическом выражении и в 5,4 раза - в стоимостном, чем годом ранее, когда экспорт этого продукта составил 19,7 тысячи тонн на сумму 11,5 миллиона долларов", - такие оценки приводятся в телеграм-канале "Агроэкспорта". Гречиха служит основным компонентом многих кулинарных блюд в Китае, особенно в северных провинциях, отмечают эксперты. Чаще всего ее можно встретить в виде лапши из гречневой муки — собы. Помимо этого, ее используют для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба. РФ в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории.

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россия, китай, гречиха