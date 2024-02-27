Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила поставки гречихи в Китай - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844546017.html
Россия увеличила поставки гречихи в Китай
Россия увеличила поставки гречихи в Китай - 27.02.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки гречихи в Китай
Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза по сравнению с 2022 годом - более чем до 145 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T09:49+0300
2024-02-27T09:50+0300
россия
китай
гречиха
https://1prime.ru/img/83444/99/834449923_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0b8ab5bc8645d87ecaeafb8ea702c68.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза по сравнению с 2022 годом - более чем до 145 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По данным ФТС, в 2023 году Россия отправила в Китай более 145 тысяч тонн гречихи на сумму почти 62 миллиона долларов. Это более чем в 7,4 раза больше в физическом выражении и в 5,4 раза - в стоимостном, чем годом ранее, когда экспорт этого продукта составил 19,7 тысячи тонн на сумму 11,5 миллиона долларов", - такие оценки приводятся в телеграм-канале "Агроэкспорта". Гречиха служит основным компонентом многих кулинарных блюд в Китае, особенно в северных провинциях, отмечают эксперты. Чаще всего ее можно встретить в виде лапши из гречневой муки — собы. Помимо этого, ее используют для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба. РФ в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории.
/20240221/843129724.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83444/99/834449923_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6de133248462c1cd537d6cbda73bc0c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, гречиха
РОССИЯ, КИТАЙ, гречиха
09:49 27.02.2024 (обновлено: 09:50 27.02.2024)
 
Россия увеличила поставки гречихи в Китай

"Агроэкспорт": Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая гречки
Уборка урожая гречки - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила поставки гречихи в Китай почти в 7,5 раза по сравнению с 2022 годом - более чем до 145 тысяч тонн, сообщается в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
Краков, Польша
WP: в Польше афера с украинским зерном вышла на новый уровень
21 февраля, 13:20
"По данным ФТС, в 2023 году Россия отправила в Китай более 145 тысяч тонн гречихи на сумму почти 62 миллиона долларов. Это более чем в 7,4 раза больше в физическом выражении и в 5,4 раза - в стоимостном, чем годом ранее, когда экспорт этого продукта составил 19,7 тысячи тонн на сумму 11,5 миллиона долларов", - такие оценки приводятся в телеграм-канале "Агроэкспорта".
Гречиха служит основным компонентом многих кулинарных блюд в Китае, особенно в северных провинциях, отмечают эксперты. Чаще всего ее можно встретить в виде лапши из гречневой муки — собы. Помимо этого, ее используют для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба.
РФ в 2023 году собрала 1,6 миллиона тонн гречихи против 1,2 миллиона тон в прошлом году, это один из наивысших результатов в истории.
 
РОССИЯКИТАЙгречиха
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала