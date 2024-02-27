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Зря боялись — акции и рубль взлетели - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Зря боялись — акции и рубль взлетели
Зря боялись — акции и рубль взлетели - 27.02.2024, ПРАЙМ
Зря боялись — акции и рубль взлетели
Индекс акций Мосбиржи после недельных распродаж за вчерашний день смог отбить основные потери: +2,5% за сутки и 3220 п. на закрытии вечерки. США и ЕС ввели... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:06+0300
2024-02-27T10:06+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
https://1prime.ru/img/sharing/article/844547169.jpg?1709017564
Индекс акций Мосбиржи после недельных распродаж за вчерашний день смог отбить основные потери: +2,5% за сутки и 3220 п. на закрытии вечерки. США и ЕС ввели санкции в наши выходные, но они оказались не столь критичны, чтобы оправдать ранние потери рынка акций и рубля. В понедельник инвесторы принялись восстанавливать длинные позиции в портфелях, а игроки на понижение в спешке сокращали короткие позиции и массово закрывали шорты.Технически индекс вновь смотрит на максимумы года, и ход на верхнюю границу полугодового боковика 3000–3300 п. по-прежнему не снимается с повестки.Сильнее рынка были акции ЭсЭфАй (+21%) на фоне предложения погасить 55% акций корпорации и снизить уставный капитал, что означает технический рост прибыли на одну бумагу. Высоким спросом пользовались бумаги X5 Group (+5,5%) на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации, а это откроет путь к дивидендам. Слабее рынка числились бумаги Мечеле-ап (-3,5%) и Совкомфлота (-1,5%) — корпорации попали под санкции США, значительных издержек для компаний не будет, но рынку нужно время для адаптации к новым барьерам.На валютных торгах рубль ожидаемо укрепился, доллар был ниже 92 — санкций к НКЦ не было, и скачок USD/RUB TOD на эмоциях выше 100 руб. ожидаемо сошел на нет — с пика четверга потери в "этом долларе" (расчеты сегодня) превышали 8%. По совокупности факторов среднесрочно доллар вновь смотрится поближе к 90.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
10:06 27.02.2024
 

Зря боялись — акции и рубль взлетели

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Индекс акций Мосбиржи после недельных распродаж за вчерашний день смог отбить основные потери: +2,5% за сутки и 3220 п. на закрытии вечерки. США и ЕС ввели санкции в наши выходные, но они оказались не столь критичны, чтобы оправдать ранние потери рынка акций и рубля. В понедельник инвесторы принялись восстанавливать длинные позиции в портфелях, а игроки на понижение в спешке сокращали короткие позиции и массово закрывали шорты.
Технически индекс вновь смотрит на максимумы года, и ход на верхнюю границу полугодового боковика 3000–3300 п. по-прежнему не снимается с повестки.
Сильнее рынка были акции ЭсЭфАй (+21%) на фоне предложения погасить 55% акций корпорации и снизить уставный капитал, что означает технический рост прибыли на одну бумагу. Высоким спросом пользовались бумаги X5 Group (+5,5%) на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации, а это откроет путь к дивидендам. Слабее рынка числились бумаги Мечеле-ап (-3,5%) и Совкомфлота (-1,5%) — корпорации попали под санкции США, значительных издержек для компаний не будет, но рынку нужно время для адаптации к новым барьерам.
На валютных торгах рубль ожидаемо укрепился, доллар был ниже 92 — санкций к НКЦ не было, и скачок USD/RUB TOD на эмоциях выше 100 руб. ожидаемо сошел на нет — с пика четверга потери в "этом долларе" (расчеты сегодня) превышали 8%. По совокупности факторов среднесрочно доллар вновь смотрится поближе к 90.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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