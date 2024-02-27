Зря боялись — акции и рубль взлетели

Индекс акций Мосбиржи после недельных распродаж за вчерашний день смог отбить основные потери: +2,5% за сутки и 3220 п. на закрытии вечерки. США и ЕС ввели санкции в наши выходные, но они оказались не столь критичны, чтобы оправдать ранние потери рынка акций и рубля. В понедельник инвесторы принялись восстанавливать длинные позиции в портфелях, а игроки на понижение в спешке сокращали короткие позиции и массово закрывали шорты.Технически индекс вновь смотрит на максимумы года, и ход на верхнюю границу полугодового боковика 3000–3300 п. по-прежнему не снимается с повестки.Сильнее рынка были акции ЭсЭфАй (+21%) на фоне предложения погасить 55% акций корпорации и снизить уставный капитал, что означает технический рост прибыли на одну бумагу. Высоким спросом пользовались бумаги X5 Group (+5,5%) на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации, а это откроет путь к дивидендам. Слабее рынка числились бумаги Мечеле-ап (-3,5%) и Совкомфлота (-1,5%) — корпорации попали под санкции США, значительных издержек для компаний не будет, но рынку нужно время для адаптации к новым барьерам.На валютных торгах рубль ожидаемо укрепился, доллар был ниже 92 — санкций к НКЦ не было, и скачок USD/RUB TOD на эмоциях выше 100 руб. ожидаемо сошел на нет — с пика четверга потери в "этом долларе" (расчеты сегодня) превышали 8%. По совокупности факторов среднесрочно доллар вновь смотрится поближе к 90.
Индекс акций Мосбиржи после недельных распродаж за вчерашний день смог отбить основные потери: +2,5% за сутки и 3220 п. на закрытии вечерки. США и ЕС ввели санкции в наши выходные, но они оказались не столь критичны, чтобы оправдать ранние потери рынка акций и рубля. В понедельник инвесторы принялись восстанавливать длинные позиции в портфелях, а игроки на понижение в спешке сокращали короткие позиции и массово закрывали шорты.
Технически индекс вновь смотрит на максимумы года, и ход на верхнюю границу полугодового боковика 3000–3300 п. по-прежнему не снимается с повестки.
Сильнее рынка были акции ЭсЭфАй (+21%) на фоне предложения погасить 55% акций корпорации и снизить уставный капитал, что означает технический рост прибыли на одну бумагу. Высоким спросом пользовались бумаги X5 Group (+5,5%) на фоне ожиданий принудительной редомициляции корпорации, а это откроет путь к дивидендам. Слабее рынка числились бумаги Мечеле-ап (-3,5%) и Совкомфлота (-1,5%) — корпорации попали под санкции США, значительных издержек для компаний не будет, но рынку нужно время для адаптации к новым барьерам.
На валютных торгах рубль ожидаемо укрепился, доллар был ниже 92 — санкций к НКЦ не было, и скачок USD/RUB TOD на эмоциях выше 100 руб. ожидаемо сошел на нет — с пика четверга потери в "этом долларе" (расчеты сегодня) превышали 8%. По совокупности факторов среднесрочно доллар вновь смотрится поближе к 90.
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