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Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд

Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд - 27.02.2024, ПРАЙМ

Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд

Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:23+0300

2024-02-27T10:23+0300

2024-02-27T10:23+0300

сбербанк

сервис

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы уже производим серверы собственного дизайна х86 архитектуры для внутренних нужд, адаптированные под работу в ЦОД без использования активного охлаждения", - сказано в комментарии. В банке отметили, что это решает не только задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест. Отмечается, что Сбербанк рассчитывает на включение своих серверов в реестр российской продукции Минпромторга.

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