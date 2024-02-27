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Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд
Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд - 27.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд
Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 27.02.2024, ПРАЙМ
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сбербанк
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы уже производим серверы собственного дизайна х86 архитектуры для внутренних нужд, адаптированные под работу в ЦОД без использования активного охлаждения", - сказано в комментарии. В банке отметили, что это решает не только задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест. Отмечается, что Сбербанк рассчитывает на включение своих серверов в реестр российской продукции Минпромторга.
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сбербанк, сервис
Сбербанк, сервис
10:23 27.02.2024
 
Сбербанк запустил производство серверов для своих нужд

Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк запустил производство серверов собственного дизайна для внутренних нужд, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
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"Мы уже производим серверы собственного дизайна х86 архитектуры для внутренних нужд, адаптированные под работу в ЦОД без использования активного охлаждения", - сказано в комментарии.
В банке отметили, что это решает не только задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест.
Отмечается, что Сбербанк рассчитывает на включение своих серверов в реестр российской продукции Минпромторга.
 
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