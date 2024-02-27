https://1prime.ru/20240227/844549115.html

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка - 27.02.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:33+0300

2024-02-27T10:33+0300

2024-02-27T10:33+0300

фас

сбербанк

дело

https://1prime.ru/img/84286/49/842864929_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_5b2e5536be1614323a32a42d6175d1e6.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. "Ранее в ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых... Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. В качестве оснований уточняется, что данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков. Как сообщает служба, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

/20240226/843160863.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас, сбербанк, дело