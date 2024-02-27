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ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка - 27.02.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:33+0300
2024-02-27T10:33+0300
2024-02-27T10:33+0300
фас
сбербанк
дело
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. "Ранее в ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых... Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. В качестве оснований уточняется, что данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков. Как сообщает служба, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
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фас, сбербанк, дело
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Ранее в ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых... Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
В качестве оснований уточняется, что данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.
Как сообщает служба, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.