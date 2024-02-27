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В США предложили "финляндизировать" Украину
В США предложили "финляндизировать" Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
В США предложили "финляндизировать" Украину
Лучшим способом ухода от длительного конфликта с Россией для Киева является путь Финляндии, по которому страна пошла в годы холодной войны, пишет RS. Авторы... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:47+0300
2024-02-27T10:47+0300
2024-02-27T10:47+0300
сша
украина
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Лучшим способом ухода от длительного конфликта с Россией для Киева является путь Финляндии, по которому страна пошла в годы холодной войны, пишет RS. Авторы материала предлагают "финляндизировать" Украину, сделав ее буферной зоной между РФ и Евросоюзом, но без вступления в НАТО.В годы холодной войны Хельсинки, по сути, имели нейтральный статус, не высказывали официальную позицию по актуальным вопросам и старалась не критиковать СССР, напоминает издание. Финское руководство четко сигнализировало Москве, что оно не имеет желания присоединяться к Западу.RS поясняет, что "финляндизация" — это вынужденный нейтралитет, а во времена холодной войны данный термин часто использовали в уничижительном смысле. Он символизировал, что может случиться с европейскими странами, если Вашингтон будет действовать неосторожно. При этом "финляндизация" была выгодна и благотворна для Хельсинки, которым удавалось сохранять свободу и не попадать в различные кризисы времен холодной войны. Авторы материала полагают, что Украина окажется в подобной ситуации, находясь рядом с мощной и непредсказуемой Россией, и Киеву следует сделать такой же выбор, как Хельсинки, а Вашингтон обязан ей в этом помочь.Отмечается, что в случае "финляндизации" Украине не позволят присоединиться к Западу, но и под пятой у Москвы она не окажется, став нейтральным государством, своего рода буферной зоной между Россией и НАТО. Таким образом, украинский народ будет нейтрален, а следовательно, в безопасности.Если Вашингтон возглавит усилия по утверждению прочного нейтралитета Киева, то удастся исключить обеспокоенность Москва и не провоцировать ее, отмечает RS.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>>
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сша, украина, финляндия
В США предложили "финляндизировать" Украину
RS: Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Лучшим способом ухода от длительного конфликта с Россией для Киева является путь Финляндии, по которому страна пошла в годы холодной войны, пишет RS
. Авторы материала предлагают "финляндизировать" Украину, сделав ее буферной зоной между РФ и Евросоюзом, но без вступления в НАТО.
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В годы холодной войны Хельсинки, по сути, имели нейтральный статус, не высказывали официальную позицию по актуальным вопросам и старалась не критиковать СССР, напоминает издание. Финское руководство четко сигнализировало Москве, что оно не имеет желания присоединяться к Западу.
RS поясняет, что "финляндизация" — это вынужденный нейтралитет, а во времена холодной войны данный термин часто использовали в уничижительном смысле. Он символизировал, что может случиться с европейскими странами, если Вашингтон будет действовать неосторожно. При этом "финляндизация" была выгодна и благотворна для Хельсинки, которым удавалось сохранять свободу и не попадать в различные кризисы времен холодной войны.
Авторы материала полагают, что Украина окажется в подобной ситуации, находясь рядом с мощной и непредсказуемой Россией, и Киеву следует сделать такой же выбор, как Хельсинки, а Вашингтон обязан ей в этом помочь.
Отмечается, что в случае "финляндизации" Украине не позволят присоединиться к Западу, но и под пятой у Москвы она не окажется, став нейтральным государством, своего рода буферной зоной между Россией и НАТО. Таким образом, украинский народ будет нейтрален, а следовательно, в безопасности.
Если Вашингтон возглавит усилия по утверждению прочного нейтралитета Киева, то удастся исключить обеспокоенность Москва и не провоцировать ее, отмечает RS.