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Молдавия направила Украине гуманитарную помощь - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Молдавия направила Украине гуманитарную помощь
Молдавия направила Украине гуманитарную помощь - 27.02.2024, ПРАЙМ
Молдавия направила Украине гуманитарную помощь
Кабмин Молдавии направил партию гуманитарной помощи жителям Украины на сумму в 280 тысяч долларов, сообщила пресс-служба правительства республики. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:56+0300
2024-02-27T10:56+0300
украина
молдавия
гуманитарная помощь
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии направил партию гуманитарной помощи жителям Украины на сумму в 280 тысяч долларов, сообщила пресс-служба правительства республики."Сегодня, 27 февраля 2024 года, правительство Молдавии направило Украине новую партию гуманитарной помощи на общую сумму 5 миллионов леев (около 280 тысяч долларов - ред.). В соседнюю страну направились пять грузовиков грузоподъемностью более 75 тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Гуманитарный груз представляет собой "товары из энергетической и медицинской областей", в том числе системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы.Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года МИД Молдавии получил от украинских властей список необходимых предметов.
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украина, молдавия, гуманитарная помощь
УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, гуманитарная помощь
10:56 27.02.2024
 
Молдавия направила Украине гуманитарную помощь

Власти Молдавии: Украине направили гуманитарную помощь на 280 тысяч долларов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии направил партию гуманитарной помощи жителям Украины на сумму в 280 тысяч долларов, сообщила пресс-служба правительства республики.
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"Сегодня, 27 февраля 2024 года, правительство Молдавии направило Украине новую партию гуманитарной помощи на общую сумму 5 миллионов леев (около 280 тысяч долларов - ред.). В соседнюю страну направились пять грузовиков грузоподъемностью более 75 тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Гуманитарный груз представляет собой "товары из энергетической и медицинской областей", в том числе системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы.
Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года МИД Молдавии получил от украинских властей список необходимых предметов.
 
УКРАИНАМОЛДАВИЯгуманитарная помощь
 
 
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