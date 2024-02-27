https://1prime.ru/20240227/844550038.html

Молдавия направила Украине гуманитарную помощь

Молдавия направила Украине гуманитарную помощь - 27.02.2024, ПРАЙМ

Молдавия направила Украине гуманитарную помощь

Кабмин Молдавии направил партию гуманитарной помощи жителям Украины на сумму в 280 тысяч долларов, сообщила пресс-служба правительства республики. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T10:56+0300

2024-02-27T10:56+0300

2024-02-27T10:56+0300

украина

молдавия

гуманитарная помощь

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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии направил партию гуманитарной помощи жителям Украины на сумму в 280 тысяч долларов, сообщила пресс-служба правительства республики."Сегодня, 27 февраля 2024 года, правительство Молдавии направило Украине новую партию гуманитарной помощи на общую сумму 5 миллионов леев (около 280 тысяч долларов - ред.). В соседнюю страну направились пять грузовиков грузоподъемностью более 75 тонн", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Гуманитарный груз представляет собой "товары из энергетической и медицинской областей", в том числе системы переливания крови и дезинфицирующие средства, а также консервы.Правительство приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи после того, как 15 ноября 2023 года МИД Молдавии получил от украинских властей список необходимых предметов.

/20240226/844504436.html

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украина, молдавия, гуманитарная помощь