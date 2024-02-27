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Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России
Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России
Правительство России, вводя запрет на вывоз бензина за рубеж, предотвращает возможность возникновения дефицита на внутреннем рынке во время периода высокого... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T10:59+0300
2024-02-27T10:59+0300
экспорт
бензин
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России, вводя запрет на вывоз бензина за рубеж, предотвращает возможность возникновения дефицита на внутреннем рынке во время периода высокого спроса; с помощью этой меры власти создают резерв топлива для летне-осеннего периода, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение норматива продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил журналистам эту информацию. "Есть смысл вводить подобный запрет. Мы производим сейчас бензина столько, сколько потребляем (внутри страны - ред.) в среднем. С началом автомобильного сезона спрос возрастет. Любая партия на экспорт будет означать дефицит предложения на внутреннем рынке. Поэтому правительство и закрывает экспорт", - сказал Юшков. По его словам, Россия традиционно экспортировала всего около 10% от произведенного бензина, большая часть предназначалась для удовлетворения спроса населения, в то время как поставки за границу дизельного топлива составляли половину от производства в стране. Сейчас же из-за инцидентов на ряде заводов, в частности на Нижегородском НПЗ, на внутреннем рынке не остается излишков этого продукта, которые можно было бы направить на экспорт. "Правительство здесь убирает саму возможность возникновения дефицита. Если предыдущий запрет на экспорт бензина и дизеля был попыткой погасить кризис, то здесь - предотвратить его", - добавил эксперт. По данным Росстата, производство бензина в России с 12 по 19 февраля снизилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 851,7 тысячи тонн, дизтоплива - на 5,2%, до 1,594 миллиона тонн. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.
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экспорт, бензин, россия
экспорт, Бензин, РОССИЯ
10:59 27.02.2024
 
Аналитик назвал преимущества запрета на экспорт бензина из России

Юшков: запрет на экспорт бензина из РФ создаст запасы перед увеличением спроса

© Unsplash/Aldrin Rachman PradanaАвтозаправка
Автозаправка
© Unsplash/Aldrin Rachman Pradana
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России, вводя запрет на вывоз бензина за рубеж, предотвращает возможность возникновения дефицита на внутреннем рынке во время периода высокого спроса; с помощью этой меры власти создают резерв топлива для летне-осеннего периода, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение норматива продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил журналистам эту информацию.
"Есть смысл вводить подобный запрет. Мы производим сейчас бензина столько, сколько потребляем (внутри страны - ред.) в среднем. С началом автомобильного сезона спрос возрастет. Любая партия на экспорт будет означать дефицит предложения на внутреннем рынке. Поэтому правительство и закрывает экспорт", - сказал Юшков.
По его словам, Россия традиционно экспортировала всего около 10% от произведенного бензина, большая часть предназначалась для удовлетворения спроса населения, в то время как поставки за границу дизельного топлива составляли половину от производства в стране. Сейчас же из-за инцидентов на ряде заводов, в частности на Нижегородском НПЗ, на внутреннем рынке не остается излишков этого продукта, которые можно было бы направить на экспорт.
"Правительство здесь убирает саму возможность возникновения дефицита. Если предыдущий запрет на экспорт бензина и дизеля был попыткой погасить кризис, то здесь - предотвратить его", - добавил эксперт.
По данным Росстата, производство бензина в России с 12 по 19 февраля снизилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей, до 851,7 тысячи тонн, дизтоплива - на 5,2%, до 1,594 миллиона тонн.
Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. На этом фоне кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизеля - с 22 ноября, а эмбарго по зимнему дизелю не отменялось.
 
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