Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844550639.html
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита - 27.02.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита
Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:01+0300
газ
транзит газа через украину
https://1prime.ru/img/82730/37/827303764_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_60b79dd0a8e10a20352224018eb6b362.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители должны взять на себя содержание и ремонт ГТС, рассказал агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.В этом случае получатель должен будет арендовать мощности украинской ГТС, то есть, странам ЕС придется взять на себя ответственность за функционирование линии на территории Украины и частично осуществлять ремонт и поддержание системы, пояснил он."Это вызвало у представителей стран ЕС массу вопросов о возможности работы подобной схемы. Тем не менее, такой вариант рассматривается властями ЕС, так как объем регазификации сжиженного природного газа, приобретаемого преимущественно в США, по состоянию на 20 февраля пока еще на низких уровнях – 51,4%, и приостановка поставок через Украину может привести к скачкам цен", - отметил Мазурчук.Он напомнил, что, несмотря на практически полное прекращение торговых отношений между Россией и Украиной, подача газа стабильно осуществляется через украинскую газотранспортную систему. В 2022-2023 годах система была во многие месяцы загружена практически до максимума своих возможностей (до 99 процентов в ноябре 2023 года). Ежедневно "Газпром" подает в ЕС более 40 миллионов кубов газа, а в январе транзит составил 1,29 миллиарда кубов.Многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и будут оказывать давление на украинскую сторону, если последняя решит перекрыть поставки по политическим мотивам. Тем не менее, Россия создает альтернативные пути поставок природного газа, включая СПГ. В 2023 году ЕС увеличил закупку российского СПГ на 3 процента, и показатель будет расти вместе с введением в России новых терминалов регазификации.
/20240215/843080434.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/82730/37/827303764_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_cbb7cd1df2bdc6603716ff3625a9f725.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, транзит газа через украину
Газ, транзит газа через Украину
11:01 27.02.2024
 
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита

Экономист Мазурчук: европейские потребители оплатят ремонт ГТС Украины

© AFP / Sergei SupinskyСотрудники компании "Нафтогаз".
Сотрудники компании Нафтогаз. - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© AFP / Sergei Supinsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители должны взять на себя содержание и ремонт ГТС, рассказал агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2024
Эксперт рассказал, что ждет ГТС Украины без российского газа
15 февраля, 15:22
В этом случае получатель должен будет арендовать мощности украинской ГТС, то есть, странам ЕС придется взять на себя ответственность за функционирование линии на территории Украины и частично осуществлять ремонт и поддержание системы, пояснил он.
"Это вызвало у представителей стран ЕС массу вопросов о возможности работы подобной схемы. Тем не менее, такой вариант рассматривается властями ЕС, так как объем регазификации сжиженного природного газа, приобретаемого преимущественно в США, по состоянию на 20 февраля пока еще на низких уровнях – 51,4%, и приостановка поставок через Украину может привести к скачкам цен", - отметил Мазурчук.
Он напомнил, что, несмотря на практически полное прекращение торговых отношений между Россией и Украиной, подача газа стабильно осуществляется через украинскую газотранспортную систему. В 2022-2023 годах система была во многие месяцы загружена практически до максимума своих возможностей (до 99 процентов в ноябре 2023 года). Ежедневно "Газпром" подает в ЕС более 40 миллионов кубов газа, а в январе транзит составил 1,29 миллиарда кубов.
Многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и будут оказывать давление на украинскую сторону, если последняя решит перекрыть поставки по политическим мотивам. Тем не менее, Россия создает альтернативные пути поставок природного газа, включая СПГ. В 2023 году ЕС увеличил закупку российского СПГ на 3 процента, и показатель будет расти вместе с введением в России новых терминалов регазификации.
 
Газтранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала