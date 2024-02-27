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Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита - 27.02.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита
Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:01+0300
2024-02-27T11:01+0300
газ
транзит газа через украину
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители должны взять на себя содержание и ремонт ГТС, рассказал агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.В этом случае получатель должен будет арендовать мощности украинской ГТС, то есть, странам ЕС придется взять на себя ответственность за функционирование линии на территории Украины и частично осуществлять ремонт и поддержание системы, пояснил он."Это вызвало у представителей стран ЕС массу вопросов о возможности работы подобной схемы. Тем не менее, такой вариант рассматривается властями ЕС, так как объем регазификации сжиженного природного газа, приобретаемого преимущественно в США, по состоянию на 20 февраля пока еще на низких уровнях – 51,4%, и приостановка поставок через Украину может привести к скачкам цен", - отметил Мазурчук.Он напомнил, что, несмотря на практически полное прекращение торговых отношений между Россией и Украиной, подача газа стабильно осуществляется через украинскую газотранспортную систему. В 2022-2023 годах система была во многие месяцы загружена практически до максимума своих возможностей (до 99 процентов в ноябре 2023 года). Ежедневно "Газпром" подает в ЕС более 40 миллионов кубов газа, а в январе транзит составил 1,29 миллиарда кубов.Многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и будут оказывать давление на украинскую сторону, если последняя решит перекрыть поставки по политическим мотивам. Тем не менее, Россия создает альтернативные пути поставок природного газа, включая СПГ. В 2023 году ЕС увеличил закупку российского СПГ на 3 процента, и показатель будет расти вместе с введением в России новых терминалов регазификации.
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газ, транзит газа через украину
Газ, транзит газа через Украину
Раскрыто, на что придется пойти Европе для продления украинского транзита
Экономист Мазурчук: европейские потребители оплатят ремонт ГТС Украины
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Украина поставила условие, по которому транзит российского газа в Европу может быть продлен после 2024 года, когда истечет срок контракта: для этого потребители должны взять на себя содержание и ремонт ГТС, рассказал агентству "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук.
Эксперт рассказал, что ждет ГТС Украины без российского газа
В этом случае получатель должен будет арендовать мощности украинской ГТС, то есть, странам ЕС придется взять на себя ответственность за функционирование линии на территории Украины и частично осуществлять ремонт и поддержание системы, пояснил он.
"Это вызвало у представителей стран ЕС массу вопросов о возможности работы подобной схемы. Тем не менее, такой вариант рассматривается властями ЕС, так как объем регазификации сжиженного природного газа, приобретаемого преимущественно в США, по состоянию на 20 февраля пока еще на низких уровнях – 51,4%, и приостановка поставок через Украину может привести к скачкам цен", - отметил Мазурчук.
Он напомнил, что, несмотря на практически полное прекращение торговых отношений между Россией и Украиной, подача газа стабильно осуществляется через украинскую газотранспортную систему. В 2022-2023 годах система была во многие месяцы загружена практически до максимума своих возможностей (до 99 процентов в ноябре 2023 года). Ежедневно "Газпром" подает в ЕС более 40 миллионов кубов газа, а в январе транзит составил 1,29 миллиарда кубов.
Многие страны ЕС по-прежнему зависят от российского газа и будут оказывать давление на украинскую сторону, если последняя решит перекрыть поставки по политическим мотивам. Тем не менее, Россия создает альтернативные пути поставок природного газа, включая СПГ. В 2023 году ЕС увеличил закупку российского СПГ на 3 процента, и показатель будет расти вместе с введением в России новых терминалов регазификации.