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Пользователям iPhone рассказали о работе "СБПэй" и "Привет!"

Пользователям iPhone рассказали о работе "СБПэй" и "Привет!" - 27.02.2024, ПРАЙМ

Пользователям iPhone рассказали о работе "СБПэй" и "Привет!"

Установленные на смартфонах Apple версии приложений "СБПэй" и "Привет!" в настоящее время работают, рекомендуется пока их не обновлять и не удалять, сообщили... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:09+0300

2024-02-27T11:09+0300

2024-02-27T11:09+0300

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Установленные на смартфонах Apple версии приложений "СБПэй" и "Привет!" в настоящее время работают, рекомендуется пока их не обновлять и не удалять, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" были удалены из AppStore, убедился ранее во вторник корреспондент РИА Новости. Приложение "СБПэй" позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание, а приложение "Привет!" содержит информацию об акциях СБП и платежной системы "Мир". НСПК попала под санкции США в минувшую пятницу. "НСПК известно о том, что мобильные приложения "СБПэй" и "Привет, Мир" ("Привет!") были удалены из AppStore. Уже установленные на смартфонах Apple версии приложений в настоящее время продолжают работать в штатном режиме, рекомендуем пока не обновлять и не удалять приложения", - сказали в НСПК. В пресс-службе добавили, что функционал приложения "Привет!" на смартфонах с iOS доступен в настоящее время в веб-версии (в мобильной и десктоп) из любого удобного пользователю браузера. "Онлайн- и офлайн-оплата через СБП также доступна в мобильных приложениях банков-участников системы. Сервис "СБПэй" и приложение программы лояльности НСПК "Привет!" в настоящее время доступны для установки только на устройствах Android, их можно скачать или обновить из RuStore", - отметили в пресс-службе НСПК.

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мобильное приложение, нспк