Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844552171.html
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада - 27.02.2024, ПРАЙМ
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:18+0300
2024-02-27T11:23+0300
снг
экономика
запад
https://1prime.ru/img/84036/98/840369882_0:112:1524:969_1920x0_80_0_0_cdc08857f21d60abdfd71b221900f815.jpg
МИНСК, 27 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере, наращивая взаимодействие друг с другом."Мы сейчас существенно нарастили взаимодействие в экономической сфере", - сказал Лебедев журналистам в Минске во вторник.Он отметил, что на фоне западных санкций и давления в отношении ряда членов Содружества страны СНГ стали дружнее. "Другого выхода нет, если нам закрыли рынки в дальнем зарубежье, закрывают транспортные маршруты, сворачивают сотрудничество в энергетической сфере, отказываются от газа, нефти, электроэнергии ... Мало того что сами отказываются, еще и на другие страны оказывают давление, чтобы они не торговали с Россией и Беларусью. Мы в ответ на эти действия решили сделать теснее наше сотрудничество в СНГ. Это - единственный выход, чтобы спасти экономику. И это нам удается хорошо", - сказал Лебедев.По его словам, "неоднократно звучали заявления и в СНГ, и на Западе признавали, что все эти санкции провалились". "Экономика у нас не рухнула, что нам пророчили. Наоборот, есть рост во всех странах Содружества, взаимная торговля в рамках СНГ увеличилась на 20-30%, развивается сотрудничество в инновационной сфере", - сказал он.
/20240226/844506119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84036/98/840369882_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_af2f8e4583dd09d4f69f157901cac238.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
снг, экономика, запад
СНГ, Экономика, ЗАПАД
11:18 27.02.2024 (обновлено: 11:23 27.02.2024)
 
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада

Генсек СНГ: страны содружества успешно справляются с давлением Запада в сфере экономики

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 27 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере, наращивая взаимодействие друг с другом.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Европа и США страдают от санкций против России, заявил Песков
Вчера, 13:11
"Мы сейчас существенно нарастили взаимодействие в экономической сфере", - сказал Лебедев журналистам в Минске во вторник.
Он отметил, что на фоне западных санкций и давления в отношении ряда членов Содружества страны СНГ стали дружнее. "Другого выхода нет, если нам закрыли рынки в дальнем зарубежье, закрывают транспортные маршруты, сворачивают сотрудничество в энергетической сфере, отказываются от газа, нефти, электроэнергии ... Мало того что сами отказываются, еще и на другие страны оказывают давление, чтобы они не торговали с Россией и Беларусью. Мы в ответ на эти действия решили сделать теснее наше сотрудничество в СНГ. Это - единственный выход, чтобы спасти экономику. И это нам удается хорошо", - сказал Лебедев.
По его словам, "неоднократно звучали заявления и в СНГ, и на Западе признавали, что все эти санкции провалились". "Экономика у нас не рухнула, что нам пророчили. Наоборот, есть рост во всех странах Содружества, взаимная торговля в рамках СНГ увеличилась на 20-30%, развивается сотрудничество в инновационной сфере", - сказал он.
 
СНГЭкономикаЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала