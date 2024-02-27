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Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада - 27.02.2024, ПРАЙМ
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:18+0300
2024-02-27T11:18+0300
2024-02-27T11:23+0300
снг
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МИНСК, 27 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере, наращивая взаимодействие друг с другом."Мы сейчас существенно нарастили взаимодействие в экономической сфере", - сказал Лебедев журналистам в Минске во вторник.Он отметил, что на фоне западных санкций и давления в отношении ряда членов Содружества страны СНГ стали дружнее. "Другого выхода нет, если нам закрыли рынки в дальнем зарубежье, закрывают транспортные маршруты, сворачивают сотрудничество в энергетической сфере, отказываются от газа, нефти, электроэнергии ... Мало того что сами отказываются, еще и на другие страны оказывают давление, чтобы они не торговали с Россией и Беларусью. Мы в ответ на эти действия решили сделать теснее наше сотрудничество в СНГ. Это - единственный выход, чтобы спасти экономику. И это нам удается хорошо", - сказал Лебедев.По его словам, "неоднократно звучали заявления и в СНГ, и на Западе признавали, что все эти санкции провалились". "Экономика у нас не рухнула, что нам пророчили. Наоборот, есть рост во всех странах Содружества, взаимная торговля в рамках СНГ увеличилась на 20-30%, развивается сотрудничество в инновационной сфере", - сказал он.
/20240226/844506119.html
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снг, экономика, запад
Генсек СНГ оценил устойчивость содружества к экономическому давлению Запада
Генсек СНГ: страны содружества успешно справляются с давлением Запада в сфере экономики
МИНСК, 27 фев - ПРАЙМ. Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что страны СНГ успешно справляются с давлением Запада в экономической сфере, наращивая взаимодействие друг с другом.
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"Мы сейчас существенно нарастили взаимодействие в экономической сфере", - сказал Лебедев журналистам в Минске во вторник.
Он отметил, что на фоне западных санкций и давления в отношении ряда членов Содружества страны СНГ стали дружнее. "Другого выхода нет, если нам закрыли рынки в дальнем зарубежье, закрывают транспортные маршруты, сворачивают сотрудничество в энергетической сфере, отказываются от газа, нефти, электроэнергии ... Мало того что сами отказываются, еще и на другие страны оказывают давление, чтобы они не торговали с Россией и Беларусью. Мы в ответ на эти действия решили сделать теснее наше сотрудничество в СНГ. Это - единственный выход, чтобы спасти экономику. И это нам удается хорошо", - сказал Лебедев.
По его словам, "неоднократно звучали заявления и в СНГ, и на Западе признавали, что все эти санкции провалились". "Экономика у нас не рухнула, что нам пророчили. Наоборот, есть рост во всех странах Содружества, взаимная торговля в рамках СНГ увеличилась на 20-30%, развивается сотрудничество в инновационной сфере", - сказал он.