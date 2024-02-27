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ГИБДД назвала 15 деталей в машине, которые запрещено менять владельцам
ГИБДД назвала 15 деталей в машине, которые запрещено менять владельцам - 27.02.2024, ПРАЙМ
ГИБДД назвала 15 деталей в машине, которые запрещено менять владельцам
Некоторые запчасти в автомобиле запрещено менять без специального разрешения. Портал njcar.ru выяснить полный перечень. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:27+0300
2024-02-27T11:27+0300
2024-02-27T11:43+0300
ремонт автомобилей
гибдд
штрафы гибдд
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Некоторые запчасти в автомобиле запрещено менять без специального разрешения. Портал njcar.ru выяснить полный перечень.За ремонт и конструкцию транспортного средства, сделанные не по правилам, грозит штраф до 5 тысяч рублей, напомнили в ГИБДД. При повторном нарушении возможно лишение водительских прав на срок до одного года.Запрет в первую очередь относится к кузовным деталям: бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, передние и задние фары, диски, боковые зеркала. Все эти детали должны быть сертифицированы производителем. Части салона - руль, сиденья, передняя панель, центральная консоль – тоже нельзя менять самостоятельно. Они обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.В ГИБДД отметили, что чаще всего автомобилисты самостоятельно меняют штатные диски на колеса нестандартного размера, что тоже запрещено, так как это может существенно изменить характеристики автомобиля.
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ремонт автомобилей, гибдд, штрафы гибдд
ремонт автомобилей, ГИБДД, штрафы ГИБДД
ГИБДД назвала 15 деталей в машине, которые запрещено менять владельцам
ГИБДД: запрещено самостоятельно менять кузовные детали и части салона автомобиля
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Некоторые запчасти в автомобиле запрещено менять без специального разрешения. Портал njcar.ru
выяснить полный перечень.
За ремонт и конструкцию транспортного средства, сделанные не по правилам, грозит штраф до 5 тысяч рублей, напомнили в ГИБДД. При повторном нарушении возможно лишение водительских прав на срок до одного года.
Запрет в первую очередь относится к кузовным деталям: бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, передние и задние фары, диски, боковые зеркала. Все эти детали должны быть сертифицированы производителем. Части салона - руль, сиденья, передняя панель, центральная консоль – тоже нельзя менять самостоятельно. Они обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.
В ГИБДД отметили, что чаще всего автомобилисты самостоятельно меняют штатные диски на колеса нестандартного размера, что тоже запрещено, так как это может существенно изменить характеристики автомобиля.