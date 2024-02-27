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LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, пишут СМИ
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, пишут СМИ
В России началось закрытие оставшихся магазинов LG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант". | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T11:31+0300
2024-02-27T11:35+0300
аренда
магазины
бытовая техника
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России началось закрытие оставшихся магазинов LG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант".Авторы материала пояснили, что до сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали торговые точки во избежание штрафов от арендодателей.Также отмечается, что ряд магазинов будет работать до лета текущего года, пока окончательно не распродаст остатки товара.По данным источника “Ъ”, магазины начали закрываться по истечении сроков договоров аренды, так как ранее преждевременный разрыв грозил брендам выплатой неустойки.Источник пояснил, что компаниям при нарушении договоров аренды зачастую выписывают штраф. "Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было "досидеть" до конца контракта, хотя официальные поставки встали", — сказал он.
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аренда, магазины, бытовая техника
аренда, магазины, бытовая техника
11:31 27.02.2024 (обновлено: 11:35 27.02.2024)
 
LG, Bosch и Sony закрывают магазины в России, пишут СМИ

"Ъ": магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием магазинов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк!Торговый центр
!Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России началось закрытие оставшихся магазинов LG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант".
Авторы материала пояснили, что до сих пор розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали торговые точки во избежание штрафов от арендодателей.
Также отмечается, что ряд магазинов будет работать до лета текущего года, пока окончательно не распродаст остатки товара.
По данным источника “Ъ”, магазины начали закрываться по истечении сроков договоров аренды, так как ранее преждевременный разрыв грозил брендам выплатой неустойки.
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Источник пояснил, что компаниям при нарушении договоров аренды зачастую выписывают штраф.
"Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было "досидеть" до конца контракта, хотя официальные поставки встали", — сказал он.
 
арендамагазиныбытовая техника
 
 
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