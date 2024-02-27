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"Яндекс Переводчик" стал лидером по качеству перевода

"Яндекс Переводчик" стал лидером по качеству перевода - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Переводчик" стал лидером по качеству перевода

"Яндекс Переводчик" признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский, а также занял третье место по качеству перевода с английского на... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:32+0300

2024-02-27T11:32+0300

2024-02-27T11:32+0300

яндекс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Яндекс Переводчик" признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский, а также занял третье место по качеству перевода с английского на китайский, немецкий, итальянский и испанский языки, рейтинг опубликовали итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo, сообщила пресс-служба "Яндекса". "По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT (эталонный тест для измерения процента ошибок в машинном переводе - ред.) "Яндекс Переводчик" лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом текста с английского на русский язык. Рейтинг опубликовали итальянские институты Sapienza и SSML Carlo Bo, одни из ведущих мировых центров изучения языка в машинном обучении. Также сервис занял третье место по качеству перевода с английского на китайский, немецкий, итальянский и испанский языки", - говорится в релизе. В тестировании участвовали не только онлайн-переводчики Google Translate и DeepL, но и открытые большие языковые модели: mBART-50, M2M100, а также проект OPUS. Исследователи собрали базу данных из нескольких тысяч предложений на английском языке с омонимами - одинаковыми по написанию, но с разными по значению словами. Алгоритмы бенчмарка определили процент корректно переведенных слов. По результатам тестирования выяснилось, что "Яндекс Переводчик" лучше других определяет значение конкретных английских слов в предложениях и допускает меньшее количество семантических ошибок. В компании объяснили, что в "Переводчике" используется технология машинного перевода на основе нейросетей, которые, в свою очередь, анализируют массивы текстов, учатся находить в них закономерности и составляют списки всех употребляемых слов и фраз. Во время перевода каждое предложение переводится полностью, а не разбивается на слова и фразы. "Нейросети определяют семантику слов и взаимосвязь между ними, даже если они не находятся рядом. Чтобы повысить точность, на этапе обучения модели AI-тренеры "Яндекса" вручную размечают качественные варианты перевода, чтобы она лучше учитывала важные для восприятия человека аспекты", - добавили в компании. "Яндекс Переводчик" - сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS, интегрирован в приложение "Яндекс с Алисой", где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в "Яндекс Браузер".

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