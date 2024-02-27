https://1prime.ru/20240227/844556825.html

В США назвали танки Abrams сильно переоцененными

В США назвали танки Abrams сильно переоцененными - 27.02.2024, ПРАЙМ

В США назвали танки Abrams сильно переоцененными

Действующие на Украине танки M1 Abrams значительно переоценены, пишет американское издание National Interest. Отмечается, что среди них еще будут потери и не... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T11:52+0300

2024-02-27T11:52+0300

2024-02-27T11:53+0300

сша

танки abrams

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Действующие на Украине танки M1 Abrams значительно переоценены, пишет американское издание National Interest. Отмечается, что среди них еще будут потери и не следует рассматривать их как "непобедимое чудесное оружие".В понедельник советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что в зоне СВО в районе Авдеевки был уничтожен первый танк ВСУ данной модели."M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении, ни один не должен рассматриваться как непобедимое чудесное оружие", — сказано в материале издания.По мнению авторов материала, СВО показала, что беспилотники и противотанковое оружие могут бросить вызов даже самым современным и тяжело бронированным танкам, но они по-прежнему продолжают играть большую роль в конфликте.В National Interest считают, что почти наверняка уничтоженный Abrams не будет последним.Журнал Forbes ранее отметил, что неуязвимых танков не бывает и почти все они особенно уязвимы к атакам сверху, а исключением может являться лишь шведский Strv 122, имеющий дополнительную броню на крыше башни. Также отмечается, что Киев имел десять шведских танков, при этом как минимум один был потерян и несколько были брошены.Forbеs также пишет, что ВСУ потеряли как минимум по одной модели из почти всех типов поставленных западом танков. "На войне, где каждая сторона выпускает десятки тысяч дронов в месяц, а противовоздушная оборона и радиоэлектронное подавление едва успевают отвечать угрозам, ни один танк не в безопасности", — отмечает издание.

/20240227/ukraina-844547843.html

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сша, танки abrams, всу