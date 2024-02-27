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"Яндекс" запустил вход по распознаванию лица или отпечатку пальца

"Яндекс" запустил вход по распознаванию лица или отпечатку пальца - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" запустил вход по распознаванию лица или отпечатку пальца

"Яндекс ID" запустил вход в сервисы "Яндекса" и внешние сайты без пароля и кода - через распознавание лица или по отпечатку пальца, рассказали в пресс-службе... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:02+0300

2024-02-27T12:02+0300

2024-02-27T12:02+0300

яндекс

отпечатки пальцев

распознавание лиц

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Яндекс ID" запустил вход в сервисы "Яндекса" и внешние сайты без пароля и кода - через распознавание лица или по отпечатку пальца, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс ID продолжает развивать беспарольную авторизацию. Теперь входить в сервисы "Яндекса" и внешние сайты можно по отпечатку пальца или распознаванию лица - не нужно вводить пароль или код", - говорится в сообщении. Такой способ стал доступен после интеграции сетевого стандарта WebAuthn - это технология, которая позволяет внедрять биометрические способы авторизации, она не позволяет воспроизвести ключ (особый шифр с данными пользователя) со стороннего устройства или подделать изображение лица или отпечаток. Данные пользователя хранятся на смартфоне и никуда не передаются. Для того, чтобы подтвердить доступ к аккаунту, можно использовать смартфоны, умные часы или USB-ключи Yubikey (аппаратный ключ безопасности). Чтобы подключить функцию входа по отпечатку или через распознавание лица, нужно создать ключ для конкретного устройства в настройках безопасности "Яндекс ID" в разделе "Вход по лицу или отпечатку". Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах. В компании также напомнили, что есть другие беспарольные способы входа по "Яндекс ID" - это вход по одноразовому коду из приложения "Яндекс Ключ", по QR и с помощью выбора картинки. Последний способ компания запустила в конце октября 2023 года. Вход по картинке работает через приложение "Яндекс Ключ", которое создает одноразовые пароли для дополнительной защиты аккаунтов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс, отпечатки пальцев, распознавание лиц