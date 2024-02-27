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Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России
Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России
устойчивая тенденцию снижения бедности, с начала 2000-х годов она снизилась с 30% до менее чем 10%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:03+0300
2024-02-27T12:03+0300
россия
бедность
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России наблюдается устойчивая тенденцию снижения бедности, с начала 2000-х годов она снизилась с 30% до менее чем 10%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия".По его словам, самым главным является изменение образа жизни россиян."Это в какой-то мере отражается на цифрах, но обращу внимание: в начале 2000-х годов 42,3 миллиона человек — 30% населения — находилось за чертой бедности. Это означает, что каждый третий россиянин еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%, и, самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия", — сказал Белоусов. Он также заявил, что вырос показатель продолжительности жизни и это на самом деле характеристика образа жизни людей. "Статистика показывает, что за эти 20 лет с небольшим был сделан действительно прорыв в этой области. С 65 лет мы уже достигли 74 лет ожидаемой продолжительности жизни, и цель, которую поставил президент, она остается — достичь 80 лет", — отметил вице-премьер. Кроме того, он обратил внимание на показатель младенческой смертности. Он напомнил, что в начале 2000-х годов страна находилась по нему на уровне практически слаборазвитых стран. "Сегодня этот показатель превышает лучшие достижения европейских стран. 4 человека на 1000 родившихся младенческая смертность — это очень мало даже по меркам самых развитых стран", — пояснил Белоусов.
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россия, бедность, андрей белоусов
РОССИЯ, бедность, Андрей Белоусов
12:03 27.02.2024
 
Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России

Белоусов: в России наблюдается устойчивый тренд снижения бедности с начала 2000-х годов

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России наблюдается устойчивая тенденцию снижения бедности, с начала 2000-х годов она снизилась с 30% до менее чем 10%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия".
По его словам, самым главным является изменение образа жизни россиян.
"Это в какой-то мере отражается на цифрах, но обращу внимание: в начале 2000-х годов 42,3 миллиона человек — 30% населения — находилось за чертой бедности. Это означает, что каждый третий россиянин еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%, и, самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия", — сказал Белоусов.
Он также заявил, что вырос показатель продолжительности жизни и это на самом деле характеристика образа жизни людей. "Статистика показывает, что за эти 20 лет с небольшим был сделан действительно прорыв в этой области. С 65 лет мы уже достигли 74 лет ожидаемой продолжительности жизни, и цель, которую поставил президент, она остается — достичь 80 лет", — отметил вице-премьер.
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Кроме того, он обратил внимание на показатель младенческой смертности. Он напомнил, что в начале 2000-х годов страна находилась по нему на уровне практически слаборазвитых стран. "Сегодня этот показатель превышает лучшие достижения европейских стран. 4 человека на 1000 родившихся младенческая смертность — это очень мало даже по меркам самых развитых стран", — пояснил Белоусов.
 
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