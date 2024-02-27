https://1prime.ru/20240227/844557931.html

Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России

Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Белоусов отметил устойчивый тренд снижения бедности в России

устойчивая тенденцию снижения бедности, с начала 2000-х годов она снизилась с 30% до менее чем 10%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:03+0300

2024-02-27T12:03+0300

2024-02-27T12:03+0300

россия

бедность

андрей белоусов

https://1prime.ru/img/84225/41/842254136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aa7ac52891682f19fdc3282c82c8fa6d.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В России наблюдается устойчивая тенденцию снижения бедности, с начала 2000-х годов она снизилась с 30% до менее чем 10%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия".По его словам, самым главным является изменение образа жизни россиян."Это в какой-то мере отражается на цифрах, но обращу внимание: в начале 2000-х годов 42,3 миллиона человек — 30% населения — находилось за чертой бедности. Это означает, что каждый третий россиянин еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%, и, самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия", — сказал Белоусов. Он также заявил, что вырос показатель продолжительности жизни и это на самом деле характеристика образа жизни людей. "Статистика показывает, что за эти 20 лет с небольшим был сделан действительно прорыв в этой области. С 65 лет мы уже достигли 74 лет ожидаемой продолжительности жизни, и цель, которую поставил президент, она остается — достичь 80 лет", — отметил вице-премьер. Кроме того, он обратил внимание на показатель младенческой смертности. Он напомнил, что в начале 2000-х годов страна находилась по нему на уровне практически слаборазвитых стран. "Сегодня этот показатель превышает лучшие достижения европейских стран. 4 человека на 1000 родившихся младенческая смертность — это очень мало даже по меркам самых развитых стран", — пояснил Белоусов.

/20240227/russia-844551334.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бедность, андрей белоусов