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Росбанк предъявил иск к нидерландскому ING Bank и его структурам

Росбанк предъявил иск к нидерландскому ING Bank и его структурам - 27.02.2024, ПРАЙМ

Росбанк предъявил иск к нидерландскому ING Bank и его структурам

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка, требующего взыскать около 1,9 миллиарда рублей с нидерландского ING Bank, его лондонского филиала и... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:13+0300

2024-02-27T12:13+0300

2024-02-27T12:13+0300

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка, требующего взыскать около 1,9 миллиарда рублей с нидерландского ING Bank, его лондонского филиала и российского "ИНГ Банк Евразия", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 26 февраля и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указан Совкомбанк. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы в декабре по иску Росбанка взыскал солидарно с ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей. В судебном акте говорится, что Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку кредит в размере 50 миллионов долларов. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей – Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд. Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков. Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.

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