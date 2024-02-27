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Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост
Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост - 27.02.2024, ПРАЙМ
Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост
Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:26+0300
2024-02-27T12:51+0300
россия
андрей белоусов
ввп
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя."Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.
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россия, андрей белоусов, ввп
РОССИЯ, Андрей Белоусов, ВВП
12:26 27.02.2024 (обновлено: 12:51 27.02.2024)
 

Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПарламентские слушания в Госдуме РФ
Парламентские слушания в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
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"3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя.
"Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.
 
РОССИЯАндрей БелоусовВВП
 
 
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