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Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост

Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост - 27.02.2024, ПРАЙМ

Белоусов высказался о выходе экономики России на устойчивый рост

Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T12:26+0300

2024-02-27T12:26+0300

2024-02-27T12:51+0300

россия

андрей белоусов

ввп

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя."Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.

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россия, андрей белоусов, ввп