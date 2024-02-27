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Решетников отметил актуальность кадровой проблемы в России в ближайшие годы - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Решетников отметил актуальность кадровой проблемы в России в ближайшие годы
Решетников отметил актуальность кадровой проблемы в России в ближайшие годы - 27.02.2024, ПРАЙМ
Решетников отметил актуальность кадровой проблемы в России в ближайшие годы
Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:55+0300
2024-02-27T12:55+0300
максим решетников
дефицит кадров
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия". Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций. "Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр. Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
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максим решетников, дефицит кадров
Максим Решетников, дефицит кадров
12:55 27.02.2024
 
Решетников отметил актуальность кадровой проблемы в России в ближайшие годы

Решетников: проблема с кадрами останется актуальной для России на ближайшие годы

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия".
Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций.
"Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
В России начнут готовить кадры по противодействию мошенникам
14 февраля, 11:03
Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
 
Максим Решетниковдефицит кадров
 
 
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