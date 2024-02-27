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Россия справилась с санкционным шоком, заявил Белоусов

Россия справилась с санкционным шоком, заявил Белоусов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россия справилась с санкционным шоком, заявил Белоусов

Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:01+0300

2024-02-27T13:01+0300

2024-02-27T13:01+0300

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году на 3,6% говорит о том, что страна справилась с санкционным шоком, но не о выходе экономики на траекторию устойчивого роста, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "3,6% роста ВВП. О чем это говорит? Это говорит об одной очень важной вещи, но только об одной - о том, что мы справились с санкционным шоком, вот этот санкционный удар мы выдержали и его преодолели. Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста", - сказал Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя. "Это ключевая задача - выйти на устойчивый экономический рост, которая стояла перед нами до ковида, после ковида, до санкций и сейчас встает во весь рост, постольку поскольку без экономического роста, примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики, мы не сможем решить крупнейшие социальные задачи, стоящие перед нашим обществом, и теперь еще и оборонные задачи", - заявил первый вице-премьер.

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андрей белоусов