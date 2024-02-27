https://1prime.ru/20240227/844577102.html

В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"

В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках" - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"

Генпрокуратура Германии продолжает расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель ведомства Инес | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:03+0300

2024-02-27T13:03+0300

2024-02-27T13:03+0300

чп на северных потоках

https://1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg

МОСКВА, 27 фев -ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии продолжает расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель ведомства Инес Петерсон. Полиция Данни в понедельник полиция прекратила расследование взрывов на "Северных потоках". В полиии соробщили, что в Дании не обнаружили достаточных оснований, чтобы возбуждить уголовное дело по инциденту на "Северных потоках", но при этом признали, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Шведция ранее приняла аналогичное решение.Петерсон, в частности, заявила: "Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается". Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили, что это - целенаправленная диверсия. Как сообщал оператор "Северного потока" Nord Stream AG, на газопроводах произошли беспрецидентные разрушения и подчеркнул, что сроки ремонта оценить невозможно. Россия Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

/20240226/844515515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чп на северных потоках