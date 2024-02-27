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В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"
В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках" - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"
Генпрокуратура Германии продолжает расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель ведомства Инес | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:03+0300
2024-02-27T13:03+0300
2024-02-27T13:03+0300
чп на северных потоках
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МОСКВА, 27 фев -ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии продолжает расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель ведомства Инес Петерсон. Полиция Данни в понедельник полиция прекратила расследование взрывов на "Северных потоках". В полиии соробщили, что в Дании не обнаружили достаточных оснований, чтобы возбуждить уголовное дело по инциденту на "Северных потоках", но при этом признали, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Шведция ранее приняла аналогичное решение.Петерсон, в частности, заявила: "Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается". Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили, что это - целенаправленная диверсия. Как сообщал оператор "Северного потока" Nord Stream AG, на газопроводах произошли беспрецидентные разрушения и подчеркнул, что сроки ремонта оценить невозможно. Россия Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.
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чп на северных потоках
В Германии сообщили о продолжении расследования ЧП на "Северных потоках"
Генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования взрывов на "Северных потоках"
МОСКВА, 27 фев -ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии продолжает расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель ведомства Инес Петерсон.
Полиция Данни в понедельник полиция прекратила расследование взрывов на "Северных потоках". В полиии соробщили, что в Дании не обнаружили достаточных оснований, чтобы возбуждить уголовное дело по инциденту на "Северных потоках", но при этом признали, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Шведция ранее приняла аналогичное решение.
Петерсон, в частности, заявила: "Все, что я могу вам сказать, это то, что наше расследование продолжается".
Российский посол назвал решение дании по "Северным потокам" ожидаемым
Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили, что это - целенаправленная диверсия. Как сообщал оператор "Северного потока" Nord Stream AG, на газопроводах произошли беспрецидентные разрушения и подчеркнул, что сроки ремонта оценить невозможно. Россия Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.