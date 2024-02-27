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Российские компании наладили поставки товаров IKEA, пишет СМИ

Российские компании наладили поставки товаров IKEA, пишет СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

Российские компании наладили поставки товаров IKEA, пишет СМИ

Российские фирмы и предприниматели освоили параллельный импорт товаров шведской IKEA, ушедшей с рынка в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные портала... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:09+0300

2024-02-27T13:09+0300

2024-02-27T13:11+0300

ikea

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МОСКВА, 27 фев- ПРАЙМ. Российские фирмы и предприниматели освоили параллельный импорт товаров шведской IKEA, ушедшей с рынка в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные портала "Декларации-соответствия.рус", на котором публикуется информация о соответствии ввозимой в страну продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает РБК.Поставки товаров IKEA сторонними компаниями стартовали летом 2022 года – в этот период они начали активно подавать декларации соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA of Sweden AB. Наибольшее число заявок подали калининградские компании ТКВ и "Студия кухни" — 32 и 22 заявления соответственно.Объем партий указан не во всех декларациях, однако агентство предполагает, что за восемнадцать месяцев только эти две компании могли ввезти в Россию суммарно более 12 миллионов товаров IKEA. Декларации также подали еще минимум два десятка компаний и индивидуальных предпринимателей.С 2000-го в России открылись 26 магазинов компании, основная их часть была в Московском регионе. К осени 2023-го IKEA продала свои российские фабрики местным мебельным компаниям. Некоторые товары шведского бренда можно найти на популярных маркетплейсах. Однако не ясно, являются ли они частью новых поставок иди распродажей остатков. Товары, похожие на скандинавский бренд, также выпускают белорусские производители.В московском торговом центре "Европолис", где ранее был магазин шведского производителя, собственный гипермаркет открыла калининградский Lazurit. В торговом центре "Щелковский" расположился белорусский Swed House. В мебельном кластере бизнес-парка "Румянцево" на площади в 300 "квадратов" - "Гуд Лакк". Все они стилистически и функционально напоминают IKEA.

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ikea