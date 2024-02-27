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Госдума разрешила использовать ЦФА в международных расчетах
Госдума разрешила использовать ЦФА в международных расчетах - 27.02.2024, ПРАЙМ
Госдума разрешила использовать ЦФА в международных расчетах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:30+0300
2024-02-27T13:30+0300
2024-02-27T13:30+0300
госдума
цфа
международные расчеты
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Первоначальная редакция касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения документ был дополнен поправками в действующее законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считают преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах. Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото. Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.
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госдума, цфа, международные расчеты
Госдума, ЦФА, международные расчеты
Госдума разрешила использовать ЦФА в международных расчетах
Госдума приняла закон об использовании ЦФА в международных расчетах
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
Первоначальная редакция касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения документ был дополнен поправками в действующее законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считают преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.
Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.
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Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.