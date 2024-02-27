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Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину
Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ
Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину
Если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет уже не вероятен, а неизбежен, заявил официальный представитель... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:30+0300
2024-02-27T13:30+0300
2024-02-27T13:45+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет уже не вероятен, а неизбежен, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вот так и оценим. И также должны оценивать эти страны и отдавать себе отчёт. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке рисков эскалации.В Кремле обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях на тему отправки военных на Украину, позиция Парижа хорошо известна Москве, отметил также Песков.Сами дискуссии об отправке в зону конфликта военных - это "очень важный новый элемент". Однако Песков отметил, что в Европе нет единого мнения на этот счет, высказываются разные точки зрения, звучат и рациональные оценки. "Богатая палитра мнений, консенсуса нет", - сказал Песков журналистам.Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Также он заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Как уточнил президент, лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут.
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дмитрий песков, кремль, сво, украина, франция, эммануэль макрон
Дмитрий Песков, Кремль, СВО, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Политика
Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину
Песков заявил о неизбежности столкновения с НАТО при отправке войск на Украину
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет уже не вероятен, а неизбежен, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вот так и оценим. И также должны оценивать эти страны и отдавать себе отчёт. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное интересам граждан их стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке рисков эскалации.
Начало Третьей мировой. Во Франции оценили заявление Макрона
В Кремле обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях на тему отправки военных на Украину, позиция Парижа хорошо известна Москве, отметил также Песков.
Сами дискуссии об отправке в зону конфликта военных - это "очень важный новый элемент". Однако Песков отметил, что в Европе нет единого мнения на этот счет, высказываются разные точки зрения, звучат и рациональные оценки. "Богатая палитра мнений, консенсуса нет", - сказал Песков журналистам.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Также он заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Как уточнил президент, лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут.