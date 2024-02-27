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Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию
Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию - 27.02.2024, ПРАЙМ
Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию
Абхазия в этом году в 1,7 раза - почти до 118 тонн - увеличила экспорт мимозы в Россию, сообщили РИА Новости в государственном таможенном комитете Абхазии. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:32+0300
2024-02-27T13:32+0300
2024-02-27T13:32+0300
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абхазия
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СУХУМ, 27 фев - ПРАЙМ. Абхазия в этом году в 1,7 раза - почти до 118 тонн - увеличила экспорт мимозы в Россию, сообщили РИА Новости в государственном таможенном комитете Абхазии. "Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию в этом году... На сегодняшний день экспортировано 117 666 килограммов мимозы, тогда как за аналогичный период в прошлом году было экспортировано 68 797 килограммов", - сообщили в комитете. По данным абхазской таможни, сумма соответствующих таможенных платежей на сегодняшний день составляет 155 тысяч 596 рублей. Мимоза наряду с мандаринами и фундуком является основной статьей абхазского экспорта. Ее вывозят в Россию крупными партиями, закупая у местных жителей. "Мы закупаем товар у сборщиков, у владельцев деревьев и 20-тонными грузовиками вывозим в Россию. Себестоимость мимозы выходит 2 тысячи рублей за 5 килограммов. Планирую продавать их по 3 тысячи", - рассказал РИА Новости частный предприниматель Алик Аведян.
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россия, абхазия, мимозы
Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию
Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию почти до 118 тонн
СУХУМ, 27 фев - ПРАЙМ. Абхазия в этом году в 1,7 раза - почти до 118 тонн - увеличила экспорт мимозы в Россию, сообщили РИА Новости в государственном таможенном комитете Абхазии.
"Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию в этом году... На сегодняшний день экспортировано 117 666 килограммов мимозы, тогда как за аналогичный период в прошлом году было экспортировано 68 797 килограммов", - сообщили в комитете.
По данным абхазской таможни, сумма соответствующих таможенных платежей на сегодняшний день составляет 155 тысяч 596 рублей.
Мимоза наряду с мандаринами и фундуком является основной статьей абхазского экспорта. Ее вывозят в Россию крупными партиями, закупая у местных жителей. "Мы закупаем товар у сборщиков, у владельцев деревьев и 20-тонными грузовиками вывозим в Россию. Себестоимость мимозы выходит 2 тысячи рублей за 5 килограммов. Планирую продавать их по 3 тысячи", - рассказал РИА Новости частный предприниматель Алик Аведян.