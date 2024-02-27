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В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах
Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:38+0300
2024-02-27T13:38+0300
2024-02-27T13:48+0300
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
кинотеатры
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал показы интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону."Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика", - сказал Песков.Ранее стало известно, что беседу российского лидера с американским журналистом покажут в кинотеатре в Вологде и в Иркутске.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля в ходе поездки в Москву. Беседа была опубликована в ночь на 9 февраля по московскому времени в социальной сети X.
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дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, кинотеатры
Дмитрий Песков, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, кинотеатры
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах
Песков: кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, в том числе и Путина
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал показы интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика", - сказал Песков.
Такер Карлсон порекомендовал американцам из любви к США пожить в Москве
Ранее стало известно, что беседу российского лидера с американским журналистом покажут в кинотеатре в Вологде и в Иркутске.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля в ходе поездки в Москву. Беседа была опубликована в ночь на 9 февраля по московскому времени в социальной сети X.