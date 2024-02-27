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В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах

В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах

Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:38+0300

2024-02-27T13:38+0300

2024-02-27T13:48+0300

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

кинотеатры

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал показы интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону."Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика", - сказал Песков.Ранее стало известно, что беседу российского лидера с американским журналистом покажут в кинотеатре в Вологде и в Иркутске.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля в ходе поездки в Москву. Беседа была опубликована в ночь на 9 февраля по московскому времени в социальной сети X.

https://1prime.ru/20240221/843128614.html

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дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, кинотеатры