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В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах
Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:38+0300
2024-02-27T13:48+0300
дмитрий песков
интервью владимира путина такеру карлсону
кинотеатры
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал показы интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону."Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика", - сказал Песков.Ранее стало известно, что беседу российского лидера с американским журналистом покажут в кинотеатре в Вологде и в Иркутске.Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля в ходе поездки в Москву. Беседа была опубликована в ночь на 9 февраля по московскому времени в социальной сети X.
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дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, кинотеатры
Дмитрий Песков, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, кинотеатры
13:38 27.02.2024 (обновлено: 13:48 27.02.2024)
 
В Кремле прокомментировали показы интервью Путина в кинотеатрах

Песков: кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, в том числе и Путина

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал показы интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика", - сказал Песков.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон порекомендовал американцам из любви к США пожить в Москве
21 февраля, 12:17
Ранее стало известно, что беседу российского лидера с американским журналистом покажут в кинотеатре в Вологде и в Иркутске.
Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля в ходе поездки в Москву. Беседа была опубликована в ночь на 9 февраля по московскому времени в социальной сети X.
 
Дмитрий Песковинтервью Владимира Путина Такеру Карлсонукинотеатры
 
 
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