https://1prime.ru/20240227/844580307.html

Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ

Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ

Жители России жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:50+0300

2024-02-27T13:50+0300

2024-02-27T13:50+0300

сотовые операторы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Жители России жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" журналистам РИА Новости заявили, что работа идет штатно и проблемы не связаны с сетями операторов. По данным сервиса, наблюдается более 800 жалоб на "Мегафон", более 5000 — на Тele2 , более 600 — на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС. "Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", — сообщили в Tele2. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", — заявили в "Билайн". "Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне". Около 12.30 мск жители РФ начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.

https://1prime.ru/20240227/moshenniki-844535798.html

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сотовые операторы