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Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ
Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ
Жители России жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:50+0300
2024-02-27T13:50+0300
сотовые операторы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Жители России жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" журналистам РИА Новости заявили, что работа идет штатно и проблемы не связаны с сетями операторов. По данным сервиса, наблюдается более 800 жалоб на "Мегафон", более 5000 — на Тele2 , более 600 — на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС. "Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", — сообщили в Tele2. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", — заявили в "Билайн". "Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне". Около 12.30 мск жители РФ начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
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сотовые операторы
сотовые операторы
13:50 27.02.2024
 
Россияне жалуются на работу сотовых операторов, сообщили СМИ

РИА Новости: россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном, ветер
Девушка со смартфоном, ветер - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Жители России жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" журналистам РИА Новости заявили, что работа идет штатно и проблемы не связаны с сетями операторов.
По данным сервиса, наблюдается более 800 жалоб на "Мегафон", более 5000 — на Тele2 , более 600 — на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС.
"Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", — сообщили в Tele2.
"Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", — заявили в "Билайн".
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Россиян предупредили о неожиданном "пользователе" смартфонами
05:28
"Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне".
Около 12.30 мск жители РФ начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
 
сотовые операторы
 
 
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