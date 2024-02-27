Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844581010.html
Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое
Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое - 27.02.2024, ПРАЙМ
Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое
Объем ввозимой в Россию цветочной продукции в феврале в преддверии Международного женского дня 8 марта показал двукратное превышение по сравнению с январем,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:56+0300
2024-02-27T13:56+0300
россия
8 марта
фтс
https://1prime.ru/img/84278/25/842782539_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2374771f0f446ae82cff4f3af396867d.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем ввозимой в Россию цветочной продукции в феврале в преддверии Международного женского дня 8 марта показал двукратное превышение по сравнению с январем, рассказал журналистам начальник отдела главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России" Виталий Ханов. "За истекший период текущего года таможенными органами Российской Федерации оформлено более 12,5 тысячи тонн цветочной продукции. Сумма уплаченных таможенных платежей в отношении данной продукции составила 2,2 миллиарда рублей. Ежедневно таможенные органы Российской Федерации оформляют от 300 до 400 тонн цветочной продукции. ... Если говорить о динамике ввоза, то традиционно уже февраль является месяцем значительного роста объемов, наверное, двукратное превышение по сравнению с январем", - сказал Ханов. По его словам, в структуре самой продукции уже традиционно преобладают розы, на них приходится порядка 40% всей цветочной продукции. На втором месте хризантемы - это около 22%. Далее идут гвоздики и тюльпаны. По странам происхождения сохраняется ситуация всех предыдущих годов - на первом месте Нидерланды, почти 40% объема поставок цветочной продукции в РФ. Второе место - Эквадор, тоже около 40%. На третьем месте Кения - порядка 10%. То есть три страны берут на себя 90% всех поставок цветочной продукции в РФ, пояснил Ханов. В текущем году средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции составляет 7,28 доллара за килограмм. В штуках для примера стоимость розы, в зависимости от сорта и длины стебля, в среднем уже после таможенного оформления составляет порядка 50 рублей за штуку. "В прошлом году, по нашим оценкам, цена составляла приблизительно 45 рублей за ту же самую продукцию за единицу. Небольшой рост есть, порядка 10%, это связано в том числе с курсовой разницей, плюс инфляция", - сказал он. По его словам, маршруты поставок в Московский регион за последнее время не изменились - преобладающим является западное направление через Прибалтику. При этом 90% цветочной продукции, ввозимой в РФ, оформляется в двух регионах - Московском и Северо-Западном.
https://1prime.ru/20240227/844579242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84278/25/842782539_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1a2b537fdfcc0c530a2b33939e4acc27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, 8 марта, фтс
РОССИЯ, 8 марта, ФТС
13:56 27.02.2024
 
Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое

ФТС: объемы поставок цветов в Россию перед 8 марта выросли вдвое

© Фото : Unsplash/James ButterlyРозы
Розы - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Unsplash/James Butterly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем ввозимой в Россию цветочной продукции в феврале в преддверии Международного женского дня 8 марта показал двукратное превышение по сравнению с январем, рассказал журналистам начальник отдела главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России" Виталий Ханов.
"За истекший период текущего года таможенными органами Российской Федерации оформлено более 12,5 тысячи тонн цветочной продукции. Сумма уплаченных таможенных платежей в отношении данной продукции составила 2,2 миллиарда рублей. Ежедневно таможенные органы Российской Федерации оформляют от 300 до 400 тонн цветочной продукции. ... Если говорить о динамике ввоза, то традиционно уже февраль является месяцем значительного роста объемов, наверное, двукратное превышение по сравнению с январем", - сказал Ханов.
По его словам, в структуре самой продукции уже традиционно преобладают розы, на них приходится порядка 40% всей цветочной продукции. На втором месте хризантемы - это около 22%. Далее идут гвоздики и тюльпаны.
По странам происхождения сохраняется ситуация всех предыдущих годов - на первом месте Нидерланды, почти 40% объема поставок цветочной продукции в РФ. Второе место - Эквадор, тоже около 40%. На третьем месте Кения - порядка 10%. То есть три страны берут на себя 90% всех поставок цветочной продукции в РФ, пояснил Ханов.
В Абхазии готовят к отправке в Россию мимозу к 8 марта - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Абхазия увеличила экспорт мимозы в Россию
13:32
В текущем году средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции составляет 7,28 доллара за килограмм. В штуках для примера стоимость розы, в зависимости от сорта и длины стебля, в среднем уже после таможенного оформления составляет порядка 50 рублей за штуку.
"В прошлом году, по нашим оценкам, цена составляла приблизительно 45 рублей за ту же самую продукцию за единицу. Небольшой рост есть, порядка 10%, это связано в том числе с курсовой разницей, плюс инфляция", - сказал он.
По его словам, маршруты поставок в Московский регион за последнее время не изменились - преобладающим является западное направление через Прибалтику. При этом 90% цветочной продукции, ввозимой в РФ, оформляется в двух регионах - Московском и Северо-Западном.
 
РОССИЯ8 мартаФТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала