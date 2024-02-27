https://1prime.ru/20240227/844581010.html

Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое

Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое - 27.02.2024, ПРАЙМ

Объемы поставок цветов в РФ перед 8 марта выросли вдвое

Объем ввозимой в Россию цветочной продукции в феврале в преддверии Международного женского дня 8 марта показал двукратное превышение по сравнению с январем,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T13:56+0300

2024-02-27T13:56+0300

2024-02-27T13:56+0300

россия

8 марта

фтс

https://1prime.ru/img/84278/25/842782539_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2374771f0f446ae82cff4f3af396867d.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем ввозимой в Россию цветочной продукции в феврале в преддверии Международного женского дня 8 марта показал двукратное превышение по сравнению с январем, рассказал журналистам начальник отдела главного управления "Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России" Виталий Ханов. "За истекший период текущего года таможенными органами Российской Федерации оформлено более 12,5 тысячи тонн цветочной продукции. Сумма уплаченных таможенных платежей в отношении данной продукции составила 2,2 миллиарда рублей. Ежедневно таможенные органы Российской Федерации оформляют от 300 до 400 тонн цветочной продукции. ... Если говорить о динамике ввоза, то традиционно уже февраль является месяцем значительного роста объемов, наверное, двукратное превышение по сравнению с январем", - сказал Ханов. По его словам, в структуре самой продукции уже традиционно преобладают розы, на них приходится порядка 40% всей цветочной продукции. На втором месте хризантемы - это около 22%. Далее идут гвоздики и тюльпаны. По странам происхождения сохраняется ситуация всех предыдущих годов - на первом месте Нидерланды, почти 40% объема поставок цветочной продукции в РФ. Второе место - Эквадор, тоже около 40%. На третьем месте Кения - порядка 10%. То есть три страны берут на себя 90% всех поставок цветочной продукции в РФ, пояснил Ханов. В текущем году средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции составляет 7,28 доллара за килограмм. В штуках для примера стоимость розы, в зависимости от сорта и длины стебля, в среднем уже после таможенного оформления составляет порядка 50 рублей за штуку. "В прошлом году, по нашим оценкам, цена составляла приблизительно 45 рублей за ту же самую продукцию за единицу. Небольшой рост есть, порядка 10%, это связано в том числе с курсовой разницей, плюс инфляция", - сказал он. По его словам, маршруты поставок в Московский регион за последнее время не изменились - преобладающим является западное направление через Прибалтику. При этом 90% цветочной продукции, ввозимой в РФ, оформляется в двух регионах - Московском и Северо-Западном.

https://1prime.ru/20240227/844579242.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, 8 марта, фтс