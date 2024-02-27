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Премьер Румынии призвал США инвестировать в экономику Молдавии - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Премьер Румынии призвал США инвестировать в экономику Молдавии
Премьер Румынии призвал США инвестировать в экономику Молдавии - 27.02.2024, ПРАЙМ
Премьер Румынии призвал США инвестировать в экономику Молдавии
Премьер Румынии Марчел Чолаку считает, что американские инвесторы, которые вложили деньги в румынский бизнес, должны помочь обеспечить не только ее... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T13:59+0300
2024-02-27T13:59+0300
румыния
молдавия
сша
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер Румынии Марчел Чолаку считает, что американские инвесторы, которые вложили деньги в румынский бизнес, должны помочь обеспечить не только ее экономическую устойчивость, но и соседней Молдавии."У нас есть моральные обязательства перед нашими румынами из Молдавии… Молдавия является устойчивым государством благодаря поддержке Европейского союза, США и, в первую очередь, Румынии. Мы должны помочь ей стать экономически устойчивой", - заявил Чолаку на румыно-американском бизнес-форуме в Бухаресте.Он обратился к американским инвесторам с призывом обратить внимание на соседнюю страну.Премьер заявил, что власти Румынии создадут механизм, который будет гарантировать выгоду для американских инвесторов, если они решат вложить средства в молдавские предприятия. Чолаку добавил, что обсудит этот вопрос и с американским правительством.Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску 19 февраля заявила, что Бухарест будет настаивать на оказании финансовой поддержки Молдавии со стороны ЕС, а также на увеличении объема инвестиций в республику.
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румыния, молдавия, сша
РУМЫНИЯ, МОЛДАВИЯ, США
13:59 27.02.2024
 
Премьер Румынии призвал США инвестировать в экономику Молдавии

Чолаку призвал инвесторов из США обеспечить экономическую устойчивость Молдавии

© CC BY 2.0 / andreistroeФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / andreistroe
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КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер Румынии Марчел Чолаку считает, что американские инвесторы, которые вложили деньги в румынский бизнес, должны помочь обеспечить не только ее экономическую устойчивость, но и соседней Молдавии.
"У нас есть моральные обязательства перед нашими румынами из Молдавии… Молдавия является устойчивым государством благодаря поддержке Европейского союза, США и, в первую очередь, Румынии. Мы должны помочь ей стать экономически устойчивой", - заявил Чолаку на румыно-американском бизнес-форуме в Бухаресте.
Он обратился к американским инвесторам с призывом обратить внимание на соседнюю страну.
Премьер заявил, что власти Румынии создадут механизм, который будет гарантировать выгоду для американских инвесторов, если они решат вложить средства в молдавские предприятия. Чолаку добавил, что обсудит этот вопрос и с американским правительством.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Молдавия направила Украине гуманитарную помощь
10:56
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску 19 февраля заявила, что Бухарест будет настаивать на оказании финансовой поддержки Молдавии со стороны ЕС, а также на увеличении объема инвестиций в республику.
 
РУМЫНИЯМОЛДАВИЯСША
 
 
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